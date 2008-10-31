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Bilim / Teknoloji

Depremler "trambolin" etkisi yaratıyor

Japonya'da yapılan bir araştırma, depremlerin yeri yalnızca iki yöne doğru sallamadığını, yer yüzeyini "trambolin üzerindeymiş gibi" yukarı ve aşağı doğr

31 Ekim 2008 02:00

Japonya'da yapılan bir araştırma, depremlerin yeri yalnızca iki yöne doğru sallamadığını, yer yüzeyini "trambolin üzerindeymiş gibi" yukarı ve aşağı doğru ittiğini de ortaya koydu.

Araştırmacılar, 14 Haziran'da Japonya'nın kuzeyinde meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne neden olan 7.,2 büyüklüğündeki depremle ilgili kayıtlı verileri inceleyerek, dikey sarsıntılarla ilgili de kanıtlar buldu.

Uzmanlar, depremin dikey hareketini, "trambolin üzerinde zıplayan bir atlete" benzettiler.

Science dergisinde yayınlanan araştırmada, "atlete etki eden iki güç olduğu, birinin aşağı doğru olan yer çekimi, diğerinin ise atletin çarptığı trambolinin itme gücüyle oluşan dikey güç" olduğu kaydedildi.

Bilim adamları, trambolinin itici gücünün de yerçekiminden güçlü olduğunu söylediler.

Yeni bulguların, deprem bölgelerinde hem dikey hem de yatay güce dayanıklı binalar inşa edilmesine yardımcı olması umuluyor.

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