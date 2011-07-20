-DEPREM KOMŞUDA PANİĞE NEDEN OLDU TAŞKENT (A.A) - 20.07.2011 - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten 225 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremde, can kaybının olmadığı bildirildi. Taşkent Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 00.35'te (TSİ 22.35) Taşkent'ten 225 kilometre, Fergana'dan ise 30 kilometre uzaklıkta komşu Kırgızistan'da 6,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Taşkent Sismoloji Enstitüsü verilerine göre, söz konusu depremin başkent Taşkent'te 5 büyüklüğünde hissedildiği kaydedildi. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından ülkede hasarların meydana gelmediğini ve can kaybının olmadığını duyururken, Fergana'daki bazı evlerde küçük çaplı hasarların meydana geldiği öğrenildi. Bu arada, başkent Taşkent'te, depremin ardından insanları bir süre dışarıda beklediği görülürken, çok katlı binaları ciddi bir şekilde sarsan deprem kentte paniğe neden oldu.