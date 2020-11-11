Depremin vurduğu İzmir’de günlük Koronavirüs vakaları bin 500 ila 2 bin arasında

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) mevsimsel grip ve Covid-19 salgınının birleşmesi ile ortaya çıkacağını açıkladığı “Salgında tsunami” döneminin Ege’de başladığı ifade ediliyor. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, günlük bin 500 ila 2 bin arasında yeni hasta olduğunu belirterek, “Toplumsal hareketliliğin yavaşlatılması gerekiyor. Zorunlu alanlar dışında her yer yavaşlatılabilir” dedi.

Birgün'de yer alan habere göre, “Esnaflardan, AVM’lere, okullara kadar birçok yer yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse buradaki faaliyetler yavaşlatılmalı” diyen Dr. Çamlı, “Toplum sağlığını önceleyen politikalara ihtiyaç var. Bu yavaşlamadan ekonomik olarak zarar görecek kişilere ve yapılara sosyal devlet anlayışıyla yardım edilerek ihtiyaçları karşılanmalı” dedi.

Öte yandan Koronavirüs vakalarındaki patlama nedeniyle yurt genelinde birçok hastane acil ve ameliyatlı dışında yatan hasta kabul etmemeye başladı. İzmir ve Denizli Tabip Odası başkanları toplumsal hareketliliğin yavaşlatılması gerektiğini söylerken İstanbul Tabip Odası ise “İstanbul için acil kapanma” çağrısı yaptı.

“İtalya gibi olabiliriz”

Denizli’de de vakalarda çok ciddi bir artış olduğunu ve hastanelerde yer kalmadığını belirten Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay da, “Korucuyu hekimlik alanında sokağa çıkmak gibi kısıtlamaların muhakkak uygulanması lazım. İlk olarak toplumsal hareketliliği azaltmak lazım. Hastaneler şu anda dolmuş durumda. Yoğun bakımlarda doldu. Henüz kış ayına bile tam girmediğimiz dönemde bunları yaşadık. Mevsimsel griple beraber İtalya gibi olabiliriz. Denizli’de günde bin 500 pozitif vaka var. Bazı yurttaşların tedavi şansı bile olmayabilir” diye konuştu.

“Alarm veriyor”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de basına yaptığı açıklamada, kamuoyundan gizlenen verilere ulaştığını iddia etti. İzmir’de 6 Kasım’da yapılan 5 bin 236 testin bin 177’sinin pozitif, 8 Kasım’da yapılan 5 bin 61 testin bin 454’ünün pozitif çıktığını söyledi. Sertel, Covid-19 testine başvuranların yüzde 28.7’sinde hastalık görüldüğünü ve İzmir’in kırmızı alarm verdiğini belirtti.