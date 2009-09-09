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Depremin son izleri siliniyor

09 Eylül 2009 15:40

Erzincan’da büyük yıkımlara neden olan 1939 ve 1992 yıllarında meydana gelen depremlerin ardından 57 köyde hasar gören binalar, İl Genel Meclisi’nin girişimleri ve Vali Abdulkadir Demir’in onayıyla yıkılıyor.

İl Genel Meclisi’nin 30 Haziran’da aldığı karar Vali Abdulkadir Demir tarafından da onaylanınca, Erzincan tarihinde yaşanan iki büyük depremin izlerinin temizlenmesi çalışmalarına başlandı. Bir çoğu virane olan ve görüntü kirliliği oluşturan 560 evden 346’sı 2 ay içerisinde yıkıldı.

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Kilimli Köyü Müftüoğlu mezrasındaki yıkım çalışmalarını denetleyen Vali Abdulkadir Demir, “İl Genel Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda köylerimizdeki metruk binalar sahiplerinin izinleri alınarak yıkılıyor. Binalar sadece yıkılmıyor, tüm hafriyat artıkları da kaldırılıyor. Deprem izlerini silmek için 500 bin lira ödenek ayırdık. Köylüler görüntü kirliliğinden kurtuluyor. Kent merkezine bağlı yerleşim birimlerindeki temizlik çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını vurgulan Kilimli Köyü Muhtarı Mahmut Demir, “Vatandaş tarafından yıkılamayan metruk binalar kötü bir görünüm oluşturuyordu. Bu çalışmayla köyler çirkinliklerden temizleniyor” dedi.

 

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