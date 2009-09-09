Depremin son izleri siliniyor

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|Erzincan’da büyük yıkımlara neden olan 1939 ve 1992
yıllarında meydana gelen depremlerin ardından 57 köyde hasar gören binalar, İl
Genel Meclisi’nin girişimleri ve Vali Abdulkadir Demir’in onayıyla
yıkılıyor.
İl Genel Meclisi’nin 30 Haziran’da
aldığı karar Vali Abdulkadir Demir tarafından da onaylanınca, Erzincan tarihinde
yaşanan iki büyük depremin izlerinin temizlenmesi çalışmalarına başlandı. Bir
çoğu virane olan ve görüntü kirliliği oluşturan 560 evden 346’sı 2 ay içerisinde
yıkıldı.
Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Kilimli Köyü
Müftüoğlu mezrasındaki yıkım çalışmalarını denetleyen Vali Abdulkadir Demir, “İl
Genel Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda köylerimizdeki metruk binalar
sahiplerinin izinleri alınarak yıkılıyor. Binalar sadece yıkılmıyor, tüm
hafriyat artıkları da kaldırılıyor. Deprem izlerini silmek için 500 bin lira
ödenek ayırdık. Köylüler görüntü kirliliğinden kurtuluyor. Kent merkezine bağlı
yerleşim birimlerindeki temizlik çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak” diye
konuştu.
Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını vurgulan Kilimli Köyü
Muhtarı Mahmut Demir, “Vatandaş tarafından yıkılamayan metruk binalar kötü bir
görünüm oluşturuyordu. Bu çalışmayla köyler çirkinliklerden temizleniyor”
dedi.