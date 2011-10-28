Depremin enkazı Van Gölü'ne dökülüyor

T24 - Doğal afetle yıkılan Erciş yeni bir doğal afete sürükleniyor. Deprem enkazları yüzlerce kamyonla taşınarak Van Gölü'ne dökülüyor.





Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Van Gölü, deprem molozlarının döküldüğü adres haline geldi. İlçeye çevre illerden çağrılan kamyonlar dünden itibaren enkaz taşımaya başladı.



Radikal Gazetesi'nin haberin göre, kamyon şoförleri döküm alanını kendilerinin belirlediğini söylüyor. Erciş Kaymakamlığı yetkililerinin ‘nereye isterseniz dökün’ dediğini ileri süren bir sürücünün sözleri ilginç:



“Kaymakamlık ilk önce molozları belirlenen bir yere dökmemizi söyledi. Ancak daha sonra o yer bir türlü belirlenemediği için ‘Gidin işte gölün kıyısında bir yere dökün’ dendiği için buraya geldik.”



Moloz dökülen gölün şekli değişmeye başladı bile. 250 damperli kamyon günde en az 15 tur yapıyor. Kamyoncu Yusuf Gülgen ve Mehmet A. ise göl kıyısından topladıkları demirin tonunu 200-300 liradan hurdacılara sattıklarını söylüyor.



Moloz dökmek için kıyıya gelen kamyonculardan Namık Bayraktar da “Döktüklerim, Erciş’in tanınmış ailelerinden Nalbantoğlu ailesinin kendi yaptığı binanın molozları. 10 kişinin öldüğü binanın molozları içinde yaklaşık 60-80 bin TL değerinde altın da vardı. Günlerce onların çıkartılmasını bekledik. Şimdi molozları göl kenarına dökmeye getirdik” diyor.



