-DEPREMİN BİLANÇOSU KÜTAHYA (A.A) - 24.05.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Simav'da 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön hasar tespit çalışmalarının, dün gece tamamlandığını belirterek, ''Acil boşaltılması gereken konut sayısı 280, yıkık konut sayısı 112, hasarlı oturulamaz konut sayısı 2 bin 437, hasarlı oturulabilir ve sağlam konut sayısı ise 19 bin 672'dir'' dedi. Çiftçi, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, Simav, Şaphane, Pazarlar, Hisarcık, Gediz ilçelerinde etkili olan deprem sonrası ön hasar tespitinde, 80 kişiden oluşan ekibin görev yaptığını bildirdi. Ön hasar tespitinin dün gece itibariyle tamamlandığını anlatan Çiftçi, şöyle devam etti: ''Ön hasar tespit çalışmalarında 22 bin 221 konut incelendi. Acil boşaltılması gereken konut sayısı 280, yıkık konut sayısı 112, hasarlı oturulamaz konut sayısı 2 bin 437, hasarlı oturulabilir ve sağlam konut sayısı ise 19 bin 672'dir. Hasarlı oturulamaz konut sayısına, acil boşaltılması gereken 280 konut da dahildir. Bugün kesin tespit için 190 arkadaşımız sahaya çıktı ve çalışmalara başladı. Kesin tespit, hak sahibi olup olmamanın belirlenmesi amacıyla yapılacak. Buna itirazlar olacak, onlar da değerlendirilecektir. Ön hasar tespiti sonuçlarına göre oluşan sayılar, kesin tespit sonunda artabilir, azalabilir. Çünkü artçı sarsıntılar devam ediyor.'' Çiftçi, talepte bulunmaları üzerine biri Kriz Yönetim Merkezi Başkanı, diğeri Başkan Yardımcısı olmak üzere iki Vali Yardımcısının, İçişleri Bakanlığınca göreve başlatıldığını söyledi. -196 PREFABRİKE KONUTUN 2 HAZİRANDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR- Simav Kaymakamlığı binasının onarılması gerektiğinin, mühendislerce bildirildiğini anımsatan Çiftçi, şunları kaydetti: ''Kaymakamlık binası için yeni bir yer bulduk ve oraya taşınma işlemleri devam ediyor. Ayrıca her gün itibariyle emniyet ve jandarma ekipleri, mahalle ve köyleri gezip vatandaşlarımızdan talepleri alarak, Kriz Yönetim Merkezi Başkanlığına bildiriyor. Hak sahibi olacak vatandaşların yerleştirilmesiyle ilgili arazi çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık. Mera olarak kullanılan 111 dönümlük alanı bina yapımı için tahsis ettik. Kanuni işlemler, altyapı hizmetleri tamamlandı ve buraya 196 adet, içinde tuvalet gibi bölümleri bulunan, 20'şer metrekarelik prefabrike Yunus Emre konutu inşa edilecek. 2 Haziranda vatandaşlarımızın bir bölümünü buralara yerleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, hak sahibi olacak vatandaşlarımızın oturabilmesi için 227 hektar alan ayrıldı. Üniversiteye tahsisli 47 dönüm, ormana ait 130 dönüm arazi de hazırlandı.'' -4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTÇI SARSINTI PANİĞE NEDEN OLDU- Çiftçi, depremin içme suyu hatlarında yol açtığı zarar nedeniyle bazı belde ve köylerde oluşan sorunların giderildiğini, Sağlık Bakanlığı ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra, müftü ve imamlardan oluşan ekiplerin de deprem mağdurlarına psikolojik destek vermeye başlandığını kaydetti. Simav'da, çadır kent alanında kreş açıldığını ve oyun parkı oluşturulması için çalışma başlatıldığını dile getiren Çiftçi, mobil sağlık hizmetleri kapsamında jandarma ekiplerince ağız ve diş sağlığı konusunda çalışmalar yapılmaya başlandığını belirtti. Vali Çiftçi, hasarlı okulların yeniden inşası ve onarımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının çalışma yürüttüğünü ifade ederek, ''İl Özel İdaresi ekipleri, 8 noktada 6'sı engellilere ait olmak üzere 28 erkek ve 22 bayan tuvalet kabini oluşturdu. 4 ayrı noktada bulaşık yıkama üniteleri kuruldu. Vatandaşlarımızın çamurdan korunması için 1600 metrekare parke taşı döşendi. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi de yeniden hizmete girdi'' diye konuştu. Depremin, Simav, Şaphane, Pazarlar ve Hisarcık ilçelerinde ''genel hayata etkili'' sayılarak bu konuda işlemler yürütülmeye başlandığı bilgisini veren Çiftçi, Simav'da saat 05.55'te meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki artçı sarsıntıyla ilgili, mevcut duruma ek olarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, sadece vatandaşların kısa süreli panik yaşadığını sözlerine ekledi.