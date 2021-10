Depremin ardından 22 yıl: "Çok konuştuk, çok yol kat edemedik"

17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Ancak uzmanlar yeni depremler için hazır olunup olunmadığı sorusunun cevabında endişeli. 22 yılın ardından İstanbul depreme hazır mı?

Bundan tam 22 sene önce… Saatler sabaha karşı 3’ü henüz birkaç dakika geçmişti. Tam o anda büyük bir uğultuyla gelen sarsıntı 17 binden fazla can aldı. On binlerce insan da yaralandı. On binlerce ev kullanılmaz hale geldi.

Büyük Marmara depreminin üzerinden yıllar geçti ancak o anlar birçok kişinin hala zihinlerinde tazeliğini koruyor.

Peki üzerinden on yıllar geçmesine rağmen ders alındı mı?

Bilim insanları tarihi bilinmese de, İstanbul’da 7 ve üzerindeki büyüklükte bir deprem beklediklerini belirtiyor. Ancak buna rağmen İstanbul hala bu depreme hazır değil.

22 yılda İstanbul’da ne değişti?

Türkiye'de hasarlı ve dayanıksız binaların yenilenmesi ile depreme dayanıklı hale getirilmesi olarak bilinen "kentsel dönüşüm" çalışmaları 2012 yılında başladı.

17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin "yüzde 66'sının deprem riski altında" olduğunu belirtti; 81 ilde riskli yapıların yenilenmesinin sürdüğünü söyledi. Kurum ayrıca, "Şu anda 100 bini İstanbul'da olmak üzere, 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştiriyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı çalışmalara göre 7,5 büyüklüğündeki bir deprem İstanbul'da 48 bin binanın ağır hasar görmesine neden olacak.