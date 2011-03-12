Depremi Süperay mı tetikledi?

T24 - Japonya'yı vuran 8.9 büyüklüğündeki deprem, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin en düşük seviyeye inecek olmasından sadece bir hafta önce meydana geldi.







2005'te Endonezya'da 200 binden fazla insanın ölümüne neden olan deprem ve tsunami de Ay'ın Dünya'ya yaklaştığı sırada meydana gelmişti. ABD'li astrolog Richard Nolle, 2 gün önce, 19 Mart'ta Ay ile Dünya'nın birbirine yaklaşacağını belirterek, dev kasırga ve depremler olacağına dair uyarıda bulunmuştu. Ancak bilim adamları Nolle'nin deli olduğunu iddia etmişti.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



'Süperay' olarak adlandırılan bu olayın meydana geldiği 1955, 1974, 1992 ve 2005'te dünyada iklim değişiklikleri meydana gelmiş ve felaketlere yol açmıştı. 19 Mart Cumartesi günü, Ay'ın yeryüzüne en yakın noktası, 356 bin 577 kilometre mesafede olacak. ABD'li bazı gökbilimciler, 'Süperay' olarak adlandırılan bu durumun deprem, tsunami ve ani iklim değişikliklerini tetikleyebileceğini iddia ediyor.





KIYAMET GÜNÜ



Japonya tarihinin en büyük depremiyle kıyameti yaşadı. 8.9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan 10 metrelik tsunami dalgaları binaları, gemileri, otomobilleri önüne katıp sürükledi

Japonya yüzyılın en büyük 5. depremi ve ardından gelen tsunami ile kıyameti yaşadı. 400 kişi öldü, yüzlerce kişi kayboldu. Ülkenin kuzeydoğu kıyısı açıklarında meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan tsunaminin etkisi çok yıkıcı oldu. Merkez üssü Honşu Adası'nın Sendai bölgesinin 130 kilometre doğusu olan deprem denizin 24. km. altında oluştu. Depremden 17 saniye sonra 10 metre yüksekliğindeki dev dalgalar 1 milyon kadar kişinin yaşadığı 2100 kilometrelik sahil şeridini vurdu. Dalgalar Sendai Limanı'nda demirli gemileri, binaları, otomobilleri ve insanları önüne katıp sürükledi. Sahil şeridindeki yerleşim alanları depremden etkilenirken, 400 km. uzaklıktaki Tokyo'da binalar şiddetle sarsıldı.





Pajda 300 ceset bulundu



Sendai Plajında 300 ceset bulundu. Şiddetli deprem ülkede büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda ev dev dalgaların neden olduğu çamura gömüldü. Araçlar ve binalardan kopan parçalar, depremin merkez üssüne yakın kırsal alanlara sürüklendi. Deprem, 2400 kilometre uzaklıktaki Çin'in başkenti Pekin'den de hissedildi.



Tokyo'nun merkezinde, 600 üniversite öğrencisinin diploma aldığı sırada bina çöktü, çok sayıda kişi yaralandı. Tokyo'da 6, depremden etkilenen bölgede toplam 80 yangın çıktı. Tokyo ve çevresinde 4,4 milyon ev elektriksiz kaldı. Japonya genelinde demiryolu, havayolu ve karayolu ulaşımı durdu. Tokyo'da milyonlarca kişi evine gidemedi. Tohoku otobanının bazı bölümleri hasara uğradı. Narita Havaalanı kapatıldı, Sendai Havaalanı'nı su bastı. Tüm limanlar tsunami tehdidi dolayısıyla kapatıldı. Ordu felaketin yaşandığı bölgeye 8 bin asker sevketti. Tokyo sokakları felç olurken, dev metropolde insanların yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı.





Deprem vurdu, tsunami yıktı



Japonlar, erken uyarı sistemi sayesinde, 8.9 büyüklüğündeki depremden bir dakika önce haberdar oldu. Sistem, Japonya'nın dört bir yanındaki bin sismometreye bağlı. Bu sismometreler, depremlerin öncesindeki sarsıntıları tespit ediyor ve sarsıntıların güçlü olması halinde uyarıda bulunuyor. Depremlerin öncesinde gerçekleşen ilk sarsıntılar, ikinci sarsıntılardan daha güçlü olma özelliği taşıyor. Uyarılar, radyo, televizyon ve uydu aracılığıyla olduğu gibi, cep telefonu ve e-mail aracılığıyla iletiliyor.





Nükleer santraldeki arıza panik yarattı



Bölgedekİ nükleer santrallera depremin ardından radyasyon sızıntıyı engellemek için otomatik olarak kapandı. Ancak Onagawa nükleer santralında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın söndürülürken bu kez de Fukuşima Daiiçi nükleer santralının 1 numaralı terminalinden arıza sinyali geldi. Japon hükümeti ABD'den yardım istedi. Hükümet santralın soğutma sisteminde mekanik bir arıza meydana geldiğini, bu nedenle acil durum ilan edildiği bildirdi. Nükleer santral yakınında yaşayan 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Santral çalışanları 1 saat sonra yedek güç sistemini devreye soktu, sisteme yeniden su pompalandı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, nükleer tesis için Japonya'ya soğutma malzemesi gönderdi.





Uçaklar oyuncak gibi savruldu



Depremİn ardından Sendai ve Narita Havaalanlarının pistleri sular altında kaldı. Tsunami etkisiyle park halindeki araçlar ile uçaklar birbirine girdi.





Son 48 saatte 35 kez sallandı



8.9'luk depremden önce Japonya iki günde 35 kez sallandı. Depremden önce Honshu'daki hareketlilik dikkat çekti. Honshu merkezli sarsıntılar arasında 7.2, 6.1 ve 6 büyüklüğünde öncü depremler bir uyarı niteliğindeydi. En son çarşamba günü 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Honşu Adası'nın doğu sahili açıkları ve yakınlarında büyüklükleri 5,8 ile 7,1 arasında değişen 20 artçı deprem oldu. En büyük artçı şok Honşu adasının doğu sahili açığında, depremden yaklaşık 45 dakika sonra oluşan 7,1'lik artçı deprem oldu.





Deprem oldu volkan patladı



Deprem sonrasında Endonezya'nın en aktif volkanlarından biri faaliyete geçti. Sulavesi Adalar zincirindeki Siau'da bulunan 1784 metre yükseklikteki Karangetang Yanardağı lav ve gaz püskürttü. Dağın eteklerinde yaşayan vatandaşların bölgeyi tahliye etmesi istendi. Endonezya Büyük Okyanus'taki, volkanlar ve fay hatlarının yoğun olduğu 'Ateş Çemberi' olarak tabir edilen bölgede bulunuyor.





Pasifik'te alarm verildi



Japonya'daki depremin ardından ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bütün ülkeler için tsunami alarmı verdi. Tsunami uyarısı yapılan ülkeler arasında Kanada, ABD'nin batı kıyıları, Alaska, Rusya, Tayvan, Filipinler, Endonezya, Papua Yeni Gine, Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji, Meksika, Guatemala, El Salvador, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Honduras, Şili, Ekvador, Kolombiya ve Peru da bulunuyor. Uyarının ardından söz konusu ülkelerin sahil bölgelerinde yaşayan on binlerce kişi iç bölgelere tahliye edildi. Tsunami dalgaları ABD'nin Hawaii eyaleti Kauai Adası'nı, Endonezya ve Filipinleri vurdu. Endonezya'da 2004 yılında Pasifik Okyanusunda meydana gelen çok şiddetli depremin yol açtığı dev dalgalar 230 bini aşkın can almıştı.