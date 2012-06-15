Depreme yakalanan Bahçeli: Binamız sağlam, telaşa gerek yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, hafta sonu Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depreme parti binasında yakalandı. ''Deprem oluyor'' diye bağıran partilileri sakinleştiren Bahçeli, ''Cenab-ı Allah bizimledir. Binamız sağlam. Telaşa gerek yok'' dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Haziran Pazar günü, Isparta'daki temaslarının ardından Burdur'un Bucak ilçesini ziyaret etti.

MHP Bucak İlçe Başkanı Alparslan Dursun'u makamında ziyaret eden Bahçeli, burada bir süre dinlendi ve çay içti. Ardından partililere seslenmek üzere binanın üst katına çıkan Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Konuşmasının ortasında salonda bulunan partililer, ''Deprem oluyor'' diye bağırdı.

Salonda gürültü ve panik havası üzerine Bahçeli, partililere, ''Cenab-ı Allah bizimledir İnşallah. Binamız sağlam. Sakin olun, rahat olun. Telaşlanmaya lüzum yok. Şimdi geçecek Allah'ın izniyle, hiç merak etmeyin'' diyor.

Depremin sona ermesiyle birlikte Bahçeli, ''İşte geçti. Yavaş yavaş çıkmak isteyenler çıksın. Korkmayın'' diye uyardı.

Bahçeli, sallantının tamamen geçmesinin ardından ise ''Şimdi de kesildi, Allah'a çok şükür. Milletimizi bu tür felaketlerden Allahım korusun'' diyerek, siyasi konuşmasına kaldığı yerden devam etti.