'Depreme en hazırlıksız olan Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'

T24

Derecelendirme hatası

‘Yüzde 60’ı imarsız’

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak rapor yazımına başladı. İncelemelerine ilişkin bilgi veren Komisyon Başkanı Güllüce, deprem konusunda Türkiye’nin 1999’a göre çok daha iyi olduğunu söyledi. Zemin kavramının artık ciddiye alınmaya başlandığını, İstanbul’da 250 metreye kadar zemin taramalarının yapıldığını belirten Güllüce, şu önerilerde bulundu:“Bütün illerin afet haritalarını yapmaları lazım. Şu anda sadece üç ilde yapılmış. Diri fay hatları üzerinde Maden Tektik Arama’nın çalışma yapması lazım. Çalıştıkça arada başka fayların da olduğu ortaya çıkıyor. Yapı denetimi yasasının kökten değişmesi gerekiyor. Şu anda 19 il dışındaki illerde yapı denetimi eski tarzda yapılıyor. Yapı denetiminin tüm Türkiye’ye yayılması gerekiyor ama bunun bir maliyeti var.”Yeni binalarla ilgili bir sorun olmadığını, bunların zemin emniyetine bakılıp, deprem yönetmeliğine göre yapıldığını anlatan Güllüce, şunları söyledi: “İstanbul’da mühendislik tekniği bakımından 2. derece depreme göre binaları hesaplamışlar. Ama sonradan ‘1. derece depreme göre hesaplayacaksınız’ denilmiş. Çoğu binalar birinci derece deprem tekniğine göre yapılmamış olduğu için güvenli değil. İstanbul’da takriben 2 milyon bina var. Bunun neredeyse yarıdan fazlasının gözden geçirilmesi, güçlendirilmesi lazım. İmara uygun olmayan binaların güçlendirilmesi yasal olarak mümkün değil. Belediye imara uygun yapı değilse güçlendirme ruhsatı vermiyor. Bu ruhsatın verilmesi imar affı anlamına gelir.”Komisyon çalışmaları sırasında ‘yıkın yapın devletsiniz’ denildiğini vurgulayan Güllüce, bunun kolay olmadığını söyledi. Bütün olumsuzluklara rağmen ‘ben gitmiyorum’ diyeni ikna edecek bir güçlendirilmiş kentsel dönüşüm yasasına ihtiyaç olduğunu belirten Güllüce, İstanbul ve ülke genelindeki binaların yüzde 60’nın imara uygun olmadığını da belirtti.Deprem konusunda gerek binalar gerekse güçlendirme konusunda en hazırlıklı kurumun askerler olduğunu vurgulayan Güllüce, en kötü durumdakilerin ise Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları olduğunu söyledi.AKP’li İdris Güllüce, 1999 depremine göre Türkiye’nin deprem konusunda çok ilerleme kaydettiğini vurgularken, “İyinin sınırı yoktur. Ama geçmişe göre 1999’a göre çok iyiyiz, olması gereken yerin de çok gerisindeyiz. Özeti bu. Daha çok yol almamız gerekiyor” dedi.