Depremden 17 saat sonra mucize: 2 kişi enkazdan sağ kurtarıldı

T24 -

Enkazdan 11 saat sonra 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

Bayram Otel'in enkazında yaklaşık 17 saat sonra inşaat işçisi İrfan Akıntürk'e ulaşıldı. Kolonların arasında sıkışmış halde bulunan Akıntürk'e serum takıldı.Arama-kurtarma görevlileriyle konuşan Akıntürk'ün prefabrik ev kurmak için Van'a geldiği öğrenildi. Akıntürk çalışmalar sonrasında enkazdan çıkarıldı.Van'da dün akşam meydana gelen depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından depremden yaklaşık 17 saat sonra enkaz altında Cemal Habip Pul'a ulaşıldı.Ekiplerden ilk olarak su isteyen Pul, daha sonra bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen Pul, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.