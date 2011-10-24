Depremde ölü sayısı artıyor

T24- Depremle sarsılan Van merkezde 100, Erciş ilçesinde ise 117 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı sayısı da, Van merkezde 350, Erciş ve köylerinde ise 740 olarak açıkladı. İşte saat saat depremle ilgili tüm gelişmeler:









04:28 - Toplam 217 can kaybı var



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Van merkezde 100, Erciş ilçesinde ise 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile birlikte Erciş'te gece geç saatlerde basın açıklaması yapan Bakan Şahin, Erciş ilçesinde 80 tane çok katlı binanın çöktüğünü aktardı. Bu binaların yarısında canlı veya vefat etmiş insan bulunduğunu belirten Şahin, bunlara yönelik kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Şu ana kadar Erciş merkezde 117 kişinin deprem sonucu hayatını kaybettiğini açıklayan İçişleri Bakanı, Van merkezde de 100 civarında kayıp olduğunu kaydetti. Bakan Şahin, yaralı sayısını da, Van merkezde 350, Erciş ve köylerinde ise 740 olarak açıkladı.







:01 - 12 saat 156 sarsıntı



Depremle sarsılan Van merkezde 100, Erciş ilçesinde ise 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile birlikte Erciş'te gece geç saatlerde basın açıklaması yapan Bakan Şahin, Erciş ilçesinde 80 tane çok katlı binanın çöktüğünü aktardı. Bu binaların yarısında canlı veya vefat etmiş insan bulunduğunu belirten Şahin, bunlara yönelik kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Şu ana kadar Erciş merkezde 117 kişinin deprem sonucu hayatını kaybettiğini açıklayan İçişleri Bakanı, Van merkezde de 100 civarında kayıp olduğunu kaydetti. Bakan Şahin, yaralı sayısını da, Van merkezde 350, Erciş ve köylerinde ise 740 olarak açıkladı.









03:01 - 12 saat 156 sarsıntı



Van ve ilçelerinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından arçı sarsıntılar devam ediyor. Saat 13.41'de meydana gelen depremin ardından Van ve çevresi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Birkaç dakika aralıklarla devam eden ve 3 ile 5 arasında değişen büyüklüklerdeki artçı depremlerin en son hissedilenlerin biri de saat 02.34'de 3,9 ve 02.37'de 3,5 , 2.45'te 5.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem sonrası 12 saat içinde toplam 156 sarsıntı kaydedildi.



02:55 - Okullar bir hafta tatil edildi



Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'da eğitime 1 hafta ara verildiğini bildirdi. Dinçer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van Devlet Hastanesine yaptığı ziyarete eşlik etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin 3 günlük tatilin yetmeyeceğini söylemesi üzerine Dinçer, Van'da okulların bir hafta tatil edildiğini söyledi.



02:49 - Bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtıldı



Van Valiliği tarafından Et Balık Kurumunun bahçesinde kurulan çadırkente bin 200 kişilik sıcak yemek dağıtıldı. Van'daki depremin ardından Kızılay tarafından gönderilen 500 kişilik çadırkent Van-Erciş karayolundaki Et Balık Kurumu bahçesine kuruldu.





02:43 - Erdoğan, hastaneyi ziyaret etti





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van Devlet Hastanesini ziyaret etti. Erdoğan, Van merkezde bazı binaların enkazında yaptığı incelemelerin ardından, Van Devlet Hastanesine geldi. Erdoğan, yaralılarla bir süre sohbet etti.



02:30 - 7 depremzede Ankara'ya getirildi



Van'da meydana gelen depremde yaralanan 7 kişi gece saatlerinde Ankara'ya getirildi. Askeri uçakla Ankara'ya getirilen yaralılar ambulanslarla Etimesgut Askeri Havaliman'ından alınarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi ve burada tedavi altına alındı.

Erdoğan, Van merkezdeki çalışmaları izledi

Düzenlediği basın toplantısının ardından, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 7 katlı binanın enkazına gelen Erdoğan, buradaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını bir süre izledi, yetkililerden bilgi aldı.





02:08 - AFAD: 138 ölü, 350 yaralı





Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'da meydana gelen depremde saat 00.30 itibarıyla 138 kişinin öldüğünü, 350 kişinin yaralandığını ve 970 binanın yıkıldığını bildirdi.

02:08 - 138 kişi öldü, 970 bina yıkıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'da meydana gelen depremde saat 00.30 itibarıyla 138 kişinin öldüğünü, 350 kişinin yaralandığını ve 970 binanın yıkıldığını bildirdi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, 44 il ve 37 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 4 Türk Hava Yolları ve 7 askeri olmak üzere toplam 11 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildi.

AFAD'ın 20 kişilik bir teknik heyet ile Van'da bulunduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Depremde saat 00.30 itibarıyla 138 kişi öldü, 350 kişi yaralandı, 970 bina yıkıldı. Arama kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bölgeye toplam bin 584 arama kurtarma personeli, 491 sağlık personeli, 10 arama köpeği, 256 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 75 ambulans, 20 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 2 bin 546 çadır, 7 bin 648 battaniye, bin 120 gıda paketi, 10 bin 40 gıda kolisi ve 500 kumanya gönderilmiştir. 3 adet askeri kargo uçağı da personel ve malzeme transferi yapmak üzere, Ankara-Van arasında ring yapmaktadır.''





02:05 - İzmir ve Manisa'dan 134 kişilik ekip





İzmir ve Manisa'dan 134 kişilik sağlık ve arama-kurtarma ekibi uçakla Van'a hareket etti. İzmir Valiliği'nin koordinasyonu ile yapılan çalışma sonrası Van'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çeşitli kurum ve kuruşlarda görevli ekiplerle irtibat sağlandı.





01:40 - Şişli'den Van'a 3 kamyon malzeme Şişli Belediyesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 kamyon malzemeyi Van'a gönderdi. Şişli Belediyesi, 28 mahalle muhtarıyla birlikte, esnaf ve vatandaşların da desteğiyle ilçeden ısınma, gıda, sağlık ve giyimden oluşan yardım malzemelerini Van'a göndermek üzere topladı.



01:35 - Sivas'tan 1230 afet çadırı gönderildi



Van'daki depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılayı Sivas Yerel Afet Şefliği'nden 4 tır dolusu 1230 adet afet çadırı deprem bölgesine gönderildi.

01:30 - Doğu'da yardım seferberliği

Van'da meydana gelen depremin ardından, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerden depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Ağrı ve Sarıkamış ilçesinden 14 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



01:10 - Erdoğan: 138 kişi hayatını kaybetti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da meydana gelen depremde il merkezinde 93, Erciş'te ise 45 olmak üzere 138 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Erdoğan, Van'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların ağır hasarlı evlere girmemeleri yönünde çağrıda bulunarak, ''Kışın soğuğunda vatandaşımızı kendi halinde bırakacak değiliz'' dedi.



00:57 - Kızılay: 96 kişilik ekip bölgeye ulaştı





Türk Kızılayı, 96 kişilik uzman ekibinin deprem bölgesine ulaştığını belirterek, yerleşim yerleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurulumu çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'da meydana gelen deprem sonrası çadır ve battaniye sevkinin sürdüğü, 3 bin 757 çadır ve 10 bin 878 battaniyenin bölgeye gönderildiği belirtildi.



00:45 - Zonguldak'tan 26 madenci bölgeye gönderildi



Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Üzülmez Müessesesi maden ocaklarında çalışan 23'ü işçi, 1'i nezaretçi, 2'si de maden mühendisi olmak üzere 26 kişilik ekip, Müessese Müdürlüğü önünden uğurlandı. Kara yoluyla Ankara'ya hareket eden ekipler, buradan Esenboğa Havaalanından uçakla Van'a intikal ettirilecek.



00:43 - Okulara deprem arası





Van'da meydana gelen depremin ardından il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğrenime 3 gün, Muş Alparslan Üniversitesi'nde ise 2 gün ara verildi.

00:30 - Acı bilanço ortaya çıkıyor

Depremin merkez üssüne yakın olan Van'a bağlı Erciş ilçesinde enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Yaşanan depremde 70'in üstünde ölü olduğu tahmin ediliyor. Van'ın Erciş ilçesinde hayat zorlaşmış durumda. Havanın soğuk olması çalışmaları güçleştiriyor. Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarına jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor. İlçede depremin ardından elektrikler kesildi. Her yerde çalışmaların devam ettiği Erciş'te vatandaşlar da enkazları kaldırmaya çalışıyor. Zaman zaman artçı sarsıntılar sürüyor. Evlerin yanı sıra elektrik direkleri de yıkılmış. Bazı yerlerde araçlar, yıkılan binaların altında kalmış. En fazla can kaybının olduğu yerlerden birinin de Erciş Hükümet Konağı'na yakın caddedeki kahvehaneler olduğu ifade ediliyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'daIrak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mesaj göndererek, Van depremi nedeniyle üzüntülerini bildirdi. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Talabani mesajında, "çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralanmasına sebep olan ve kardeş Türk halkına acı veren doğal afeti büyük kaygı ve üzüntüyle öğrendiklerini" aktararak, "Kardeş Türk halkının acısını paylaşıyor, ölenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

00:18 - BM Genel Sekreteri Ban: Yardıma hazırız

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM'nin Van'da meydana gelen deprem felaketinin ardından Türk yetkililerle temasta olduklarını belirterek ''Bizden yardım talep edilirse göndermeye hazırız'' dedi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban'ın Van'da meydana gelen depremde hayat kaybının olmasından ve yıkımdan dolayı ''derin üzüntü'' duyduğu, Türk hükümeti ve Türk halkına başsağlığı dilediği belirtildi.

00:11 - Emniyet, 340 kişilik tim görevlendirdi

Emniyet Genel Müdürlüğünün, 8 araç ve 8 tim özel harekat kurtarma timi, 80 kişilik çevik kuvvet arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 340 kişilik arama kurtarma timi görevlendirdi.

00:09 - Bitlis ve ilçelerinde okullar bugün tatil

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Van'da meydana gelen deprem sebebiyle Bitlis ve ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

00:07 - Bitlis Valisi: 130 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı

Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Bitlis'te de hissedilen 7.2 depremin ardından Van ve Erciş'ten 130 yaralı geldiğini söyledi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bitlis merkez, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan Devlet Hastanesi ve Tatvan Özel Can Hastanesi'nde 130 yaralının tedavi altına alındığını bildirdi. Bitlis Belediyesi de Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hastalar için negatif gruplarında kanlara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

00:02 - Sağlık Konvoyu İstanbul'dan hareket etti

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) 45 kişinin bulunduğu sağlık konvoyu, deprem bölgesine gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti. Karayoluyla İstanbul, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum istikametini izledikten sonra Van'a ulaşması planlanan konvoyda, tıbbı malzeme, çadır ve hastane yüklü 3 tır, üç ambulans tarzı kurtarma aracı, 3 arazi aracı, bir aşı taşınan soğuk hava aracı, 2 minibüs, bir kamyon tarzı kurtarma aracı ile bir tek seferde dört yaralı alabilen 112 ambulansı bulunuyor.



