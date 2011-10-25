-Depremde hayatını kaybedenler uğurlandı ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren öğretmen Esra Lap, eşi polis memuru Süleyman Lap ve 2 aylık oğulları Sami Yiğit Lap, memleketleri Amasya'da toprağa verildi. Van'ın Erciş ilçesinde, içinde bulundukları kafeteryanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Lap (25), İngilizce öğretmeni olan eşi Esra Lap (22) ve 2 aylık oğulları Sami Yiğit Lap'ın cenazeleri yakınları tarafından Amasya'ya getirildi. Şeyhcui Camisi'ne götürülen cenazeler, ikindi namazının ardından Amasya İl Müftüsü İsmail İpek tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Şeyhcui Mezarlığı'nda toprağa verildi. -Öğretmen Tuğba Özbek'in cenazesi, İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi İZMİR (A.A) - Van'daki depremde yaşamını yitiren öğretmen Tuğba Özbek'in cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi. Erciş'teki Karakoyun Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapan ve depremde öğretmen arkadaşlarıyla bulunduğu kafeteryanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Tuğba Özbek'in cenazesi uçakla İzmir'e getirildi. Babası Recep Özbek ve yakınları tarafından Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan cenaze, genç öğretmenin ailesinin yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi. Anne Nazife Özbek ve diğer kızları güçlükle ayakta durmaya çalışırken, anneyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ile yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Genç öğretmenin evin yanındaki Hürriyet Camisi'nde kılınan cenaze namazına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel, öğretmenler ve Tuğba Özbek'in üniversite arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öğretmenin duvağa sarılı tabutu, gözyaşları arasında götürüldüğü Örnekköy Mezarlığında toprağa verildi. -Muhammet öğretmenin enkaz altındaki cesedine ulaşıldı DÜZCE (A.A) - Van'ın Merkez'e bağlı Çakırbey köyünde asker öğretmen olarak görev yapan 24 yaşındaki öğretmen Muhammet Yurtoğlu'nun enkaz altındaki cesedine ulaşıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, oğullarından haber alamamaları üzerine Van'a giden Muhammet öğretmenin babası Satılmış Yurtoğlu, enkaz altından çıkarılarak, morga konulan oğlunun cesedini teşhis etti. Van'dan gelen haber üzerine Akçakoca'da yaşayan Yurtoğlu ailesi büyük üzüntü yaşarken, Muhammet Yurtoğlu'nun cenazesinin yarın memleketi Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi. Van'ın Merkez'e bağlı Çakırbey köyünde asker öğretmen olarak görev yapan 24 yaşındaki Muhammet öğretmenin ailesi, Van'da yaşanan deprem sonrası oğullarından haber alamamıştı. -Öğretmenler Ebru Naim ile Ayhan Yıldırım Kayseri'de toprağa verildi KAYSERİ (A.A) - Van'daki depremde hayatını kaybeden öğretmenler Ebru Naim ile Ayhan Yıldırım'ın cenazeleri Kayseri'de toprağa verildi. İngilizce öğretmeni Ebru Naim (26) için Hunat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman, Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Ebru Naim'in cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Muş'un Malazgirt ilçesinde görev yapan Ebru Naim'in 2 yaşındaki oğlu Ahmet ve polis memuru eşi Oğuzhan Naim'le arkadaşının daveti üzerine depremin olduğu gün Erciş'e gittiği, oğlu ve eşinin depremden yaralı kurtulduğu bildirildi. Depremde hayatını kaybeden sosyal bilgiler öğretmeni Ayhan Yıldırım'ın (26) cenazesi ise Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Van'ın Muradiye ilçesinde sosyal bilgiler öğretmenliği yapan, Erciş'teki Kocapınar 50. Yıl İlköğretim Okulu'na asker öğretmen olarak atanan Yıldırım'ın deprem sırasında iki öğrenciye evinde gönüllü ders verdiği, bu öğrencilerden birinin de hayatını kaybettiği, diğerinin yaralı kurtarıldığı öğrenildi. -1 aylık öğretmen Halime Kozalak Hatay'da toprağa verildi KUMLU (A.A) - Van'ın Erciş ilçesinde depremde hayatını kaybeden 23 yaşındaki öğretmen Halime Kozalak Hatay'ın Kumlu ilçesi Uzunkavak Köyü Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Halime Kozalak, Milli Eğitim Bakanlığının Ağustos atamasında Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mevlana İlköğretim Okulunda Rehberlik öğretmeni olarak atanmıştı. Bekar olması ve Erciş'e yeni tayin olması nedeniyle 7 katlı öğrenci yurdunda kalan Kozalak, deprem sırasında yıkılan binasının enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Yakınlarının ve köy sakinlerinin kıldığı cenaze namazının ardından genç öğretmen Kumlu Uzunkavak Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. -Mustafa öğretmen, memleketi Konya'da toprağa verildi AKÖREN (A.A) - Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yaparken depremde yaşamını yitiren Mustafa Özden (26), Konya'nın Akören ilçesinde toprağa verildi. Özden'in cenazesi, merkeze bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Buradan Hacılar Cami'ne götürülen Özden'in cenazesi, öğle namazının ardından İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Akören Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Akören Kaymakamı Soner Kırlı, Akören Belediye Başkanı Tahir Dinç ve vatandaşlar katıldı. Bu yıl kadrolu olarak ataması yapılan sınıf öğretmeni Mustafa Özden'in, Kurban Bayramı'ndan sonra nişanlanacağı öğrenildi. -Depremde yaşamını yitiren öğretmen çiftten Oktay Türkoğlu Amasya'da toprağa verildi -Eşi Emel Çiler Türkoğlu'nun (25) cenazesi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi AMASYA (A.A) - Van'da meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen çiftten Oktay Türkoğlu (26) Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verilirken eşi Emel Çiler Türkoğlu'nun (25) cenazesi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. Depremde eşi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden genç öğretmen Oktay Türkoğlu'nun cenazesi memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi. Merkez Çarşı Camisi'ne götürülen Oktay Türkoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç öğretmenin eşi Emel Çiler Türkoğlu'nun cenazesi ise ailesi tarafından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine götürüldü. Bu arada genç çiftin Van Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda zihinsel engelliler öğretmeni olarak bir yıldır görev yaptıkları öğrenildi. -Öznur öğretmen Çanakkale'de toprağa verildi ÇANAKKALE (A.A) - Van'da meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ana sınıfı öğretmeni Öznur Kahraman'ın (34), Gebze'de 4 yıl özel bir rehabilitasyon merkezinde sözleşmeli öğretmenlik yaptığı, 2 ay önce de Van'a atandığı için evini, eşini ve 2 çocuğunu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıraktığı öğrenildi. Kahraman, bu yıl ocak ayında dünyaya getirdiği bebeği 8 aylık olduğunda, 2 ay önce Van'a atandı. Atamanın ardından evini, eşini ve çocuklarını Gebze'de bırakan Kahraman, tayin olduğu Erciş'in Kocapınar beldesi Bulamaç Mahallesi'nde 3 öğretmen arkadaşıyla yaşamaya başladı. 12 yıllık evli olan Kahraman'ın 11 yaşında İrem ve 10 aylık Ecem adlı kız çocukları olduğu öğrenildi. Öznur Kahraman'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. -Öğretmen Mehmet Gökhan Ay'ın cenazesi, İmranlı ilçesinde toprağa verildi SİVAS (A.A) - Depremde hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Gökhan Ay'ın cenazesi, memleketi Sivas'ın İmranlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Van'ın Erciş ilçesinde asker öğretmen olarak vatani görevini yapan 27 yaşındaki Ay'ın cenazesi, memleketi İmranlı'ya getirildi. Ay'ın cenazesi, İmranlı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Ay'ın, Van'da 2010 yılında öğretmenlik mesleğine başladığı kaydedildi. Burdur'da geçen ağustos ayında 1 ay askerlik eğitimi aldıktan sonra dağıtımı Van'a yapılan Ay'ın, Erciş ilçesinde piyade asteğmen rütbesiyle asker öğretmen olarak vatani görevini yaptığı ifade edildi. -Mustafa öğretmen, memleketi Trabzon'da toprağa verildi TRABZON (A.A) - Van'ın Erciş ilçesinde görev yaparken depremde yaşamını yitiren öğretmen Mustafa Akgün, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi. Mustafa Akgün'ün cenazesi, ambulansla ilçenin Turalıuşağı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Daha sonra mahalle camisinde düzenlenen törenine Akgün'ün ailesi ve yakınları, Vakfıkebir Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Şalpazarı Belediye Başkanı Fehmi Cengiz, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz Sandıkçı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Akgün'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze töreninde, hac ibadetini yarıda keserek memleketine gelen baba Mehmet Akgün ile yeğen Yunus Emre Akgün'ün gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. -İrfan öğretmen, memleketi Karaman'da toprağa verildi KARAMAN (A.A) - Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yaparken depremde yaşamını yitiren İrfan Ataseven (25), Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesinde toprağa verildi. Ataseven'in cenazesi, yakınları tarafından ambulansla beldeye bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Öğretmen Ataseven'in cenazesi başında annesi İsmahan (44), babası Abdullah (47) ve kız kardeşleri Emine ile Fadime Ataseven gözyaşı döktü. Musa Bey Camisi'ne getirilen Ataseven'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. -Zehra Öğretmen gözyaşlarıyla Manavgat'ta toprağa verildi ANTALYA (A.A) - İlk görev yeri olarak atandığı Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren 22 yaşındaki öğretmen Zehra Kaya Şelale, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi. Zehra Kaya Şelale'nin cenazesi, evinden alınarak Bayır Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlık içindeki camideki cenaze namazını, Manavgat Müftü Vekili ve Serik Müftüsü Mustafa Altun kıldırdı. Müftü Altun, cenazede yaptığı duada, Zehra Öğretmen'in önce vatanın diğer çocuklarını ardından da kendi çocuklarını yetiştirmek gibi ulvi bir görev üstlendiğini, ancak takdiri ilahiye karşı duadan başka yapacak bir şey olmadığını ifade ederek, Zehra Öğretmen için helallik istedi. Cenaze namazına Zehra Kaya Şelale'nin yakınları, Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Faruk Karcı, şube müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında Zehra Kaya Şelale'nin yakınları güçlükle ayakta durabildi. Öte yandan, Zehra Öğretmen'in Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesinde tanıştığı eşiyle 3 ay önce resmi nikah kıydırdığı, Zehra Kaya Şelale ile meslektaşı eşi Mehmet Şelale'nin düğünlerini 12 Kasım'da yapmayı planladıkları öğrenildi. Çiftin pazar günü arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra araçlarıyla hareket ederken, depremin meydana geldiği, binalardan birinin genç çiftin içinde bulunduğu otomobilin üzerine yıkıldığı öğrenildi. Depremde, Zehra Kaya Şelale'nin eşi Mehmet Şelale de ağır yaralanmıştı. -Öğretmen Hacer Özgür'ün cenazesi Polatlı'da toprağa verildi ANKARA (A.A) – Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmen Hacer Özgür'ün cenazesi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toprağa verildi. Van'ın Erciş ilçesi Kırkdeğirmen köyünde 52 gün önce sınıf öğretmeni olarak göreve başlayan, seminer için gittiği Erciş'te bulunduğu salonun yıkılması sonucu ölen Hacer Özgür'ün (26) cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Avrupa'da işçi olarak çalışan baba İsmet Özgür, kızının Türk bayrağı ve eşarp örtülü tabutuna sarılarak ağladı. Uzun süre Polatlı Karahamzalı köyü ve ilçe merkezindeki okullarda sözleşmeli öğretmenlik yaptığı öğrenilen Hacer Özgür'ün eski öğrencileri de gözyaşı döktü. -Öğretmen Ümit Kaplan'ın cenazesi Bolu'da toprağa verildi BOLU (A.A) - Van'daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Ümit Kaplan'ın cenazesi Bolu'da toprağa verildi. Erciş ilçesinde öğretmenlik yapan Ümit Kaplan'ın (31) cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Bolu'ya getirildi. Bolu'daki Tepecik Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kaplan'ın cenazesi Sümer Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Kaplan'ın ailesi, nişanlısı ve yakınları cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. -İki aylık öğretmen Hasan Akbulut Çorum'da toprağa verildi ÇORUM (A.A) - Van'daki depremde yaşamını yitiren iki aylık öğretmen Hasan Akbulut (24) Çorum'da toprağa verildi. Van'ın Erciş ilçesinde yıkılan bir binanın altında kalan öğretmen Hasan Akbulut'un cenazesi, yakınları tarafından Çorum Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi bahçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmenin cenazesi Ulu Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, Akbulut'un ailesi ve yakınları, Çorum Valisi Nurullah Çakır, Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akbulut'un, iki ay önce ilk görev yeri olan Erciş'e İngilizce öğretmeni olarak atandığı öğrenildi. -Öğretmen Alime Paşa'nın cenazesi Gördes'te toprağa verildi MANİSA (A.A) - Van'ın Erciş ilçesindeki depremde hayatını kaybeden öğretmen Alime Paşa'nın cenazesi, Manisa'nın Gördes ilçesinde toprağa verildi. Erciş ilçesinde öğretmenlerin kaldığı lojmanın depremde yıkılması sonucu hayatını kaybeden Alime Paşa'nın cenazesi önce ailesinin ikamet ettiği Demirci ilçesine getirildi. Demirci Alaca Camisi'nde kılınan cenaze namazına, öğretmenin babası Ahmet Paşa, Demirci Kaymakamı Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı İhsan Temel, Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Abalı, Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Taşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Paşa'nın cenazesi, buradan memleketi Gördes ilçesine bağlı Güneşli beldesine gönderildi. Güneşli Merkez Camisi'nde yapılan törenin ardından Paşa'nın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi. -Öğretmen Nesrin Yiğit ile eşi Mustafa ve oğlu Furkan Yiğit memleketleri Samsun'da toprağa verildi SAMSUN (A.A) - Van'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren öğretmen Nesrin Yiğit ile eşi Mustafa ve oğlu Furkan Yiğit, memleketleri Samsun'da toprağa verildi. Van'ın Erciş ilçesinde yaşadıkları binanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden ilköğretim okulu öğretmeni Nesrin Yiğit (25) ile eşi Mustafa (27) ve oğlu Furkan Yiğit'in (4) cenazeleri, yakınları tarafından memleketleri Samsun'a getirildi. Büyük Cami'ye götürülen cenazeler, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada 5 yıllık evli Yiğit çiftinin yaklaşık 1,5 yıl önce Van'a gittiği öğrenildi. -23 yaşındaki öğretmen Nigar Gençel, Tokat'ta toprağa verildi TOKAT (A.A) - Depremde hayatını kaybeden 23 yaşındaki öğretmen Nigar Gençel, Tokat'ta toprağa verildi. Genç öğretmen Nigar Gençel'in cenazesi, Güryıldız Belde Belediyesine ait cenaze aracıyla ailesinin yaşadığı beldeye getirildi. Öğretmen Gençel'in cenazesi, Medrese Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verilirken, genç öğretmenin tabutuna duvak konulduğu görüldü. Erciş Çelebibağı Karakoyunlu İlköğretim Okuluna 52 gün önce atanan rehber öğretmen Nigar Gençel'in 2 kardeşinin olduğu, babasının ise inşaatlarda çalıştığı öğrenildi. -Öğretmen Onur Ateş'in (24), cenazesi Samsun'da toprağa verildi SAMSUN (A.A) - Van'ın Erciş ilçesinde arkadaşıyla kaldıkları evde depreme yakalanan ve göçük altında hayatını kaybeden öğretmen Onur Ateş'in (24) cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünden geçen yıl mezun olduktan sonra kadrolu öğretmen olarak atandığı Van'ın Erciş ilçesi Karatavuk Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan sınıf öğretmeni Onur Ateş, geçen pazar günü yaşanan depremde meslektaşı Ramazan Özkan'la kaldıkları evin yıkılması sonucu göçük altında kaldı. Arkadaşının yaralı kurtarıldığı göçükte genç öğretmen Onur Ateş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bitlis'te görev yapan bir başka arkadaşı tarafından Ateş'in ailesine haber verilmesi sonrasında genç öğretmenin cenazesi, yakınları tarafından memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesine getirildi. Büyüklü Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından cenaze, Büyüklü Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Ateş'in cenazesi, Büyüklü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada, Ateş'in öğretmenlik görevinin yanı sıra yedeksubay olarak vatani görevini de yaptığı öğrenildi. -Çeyizini hazırlarken yakalandı ADANA (A.A) - Eş durumundan tayin olduğu Van'ın Erciş ilçesinde depremde beden eğitimi öğretmeni eşi ile birlikte yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Güldane Erdal (28), memleketi Adana'da toprağa verildi. -İrfan öğretmen, Karaman'da toprağa verildi KARAMAN (A.A) - Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenlik yaparken depremde yaşamını yitiren İrfan Ataseven (25), Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesinde toprağa verildi. Ataseven'in cenazesi, yakınları tarafından ambulansla Esentepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Daha sonra Musa Bey Camisi'ne götürülen Ataseven'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. -Hanife Yaldız Darende ilçesinde toprağa verildi MALATYA (A.A) – Depremde hayatını kaybeden öğretmen, memleketi Malatya'nın Darende ilçesinde toprağa verildi. Erciş ilçesi Karakoyunlu Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta iken depreme yakalanan ve yemek yedikleri kafeteryada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Hanifi Yaldız, baba ocağı Darende'nin Günpınar köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aşudu Büyük Cami'de kılınan namazın ardından Hanifi öğretmenin cenazesi 2 yıl önce vefat eden babası Aziz Yaldız'ın yanında toprağa verildi. -öğretmen Alpaslan Altuntaş, İncirliova ilçesinde toprağa verildi AYDIN (A.A) - Depremde hayatını kaybeden bilgisayar öğretmeni Alpaslan Altuntaş, memleketi olan Aydın'ın İncirliova ilçesinde toprağa verildi. Alpaslan Altuntaş'ın (23) cenazesi, İzmir'den karayolu ile evinin önüne getirildi. Bu sırada Altuntaş'ın annesi Ayfer, babası Halil Altuntaş sinir krizi geçirdi. Daha sonra Altuntaş için İncirliova Çarşı Camisi'nde bir tören düzenlendi. Törene, Aydın Vali Yardımcısı Hayrettin Çiftçi, İncirliova Kaymakamı Adem Ünal, AK Parti ilçe Başkanı Yakup Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Ertuğrul Dindar, öğretmen arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Alpaslan Altuntaş naaşı, İncirliova Mezarlığı'na defnedildi. -Depremde yaşamını yitiren öğretmen Alanya'da toprağa verildi ALANYA (A.A) - Van'ın Erciş ilçesinde depremde yaşamını yitiren öğretmen Melike Atman, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Melike Atman'ın (24) sabah saatlerinde uçakla Van'dan Antalya'ya getirilen cenazesi, buradan Alanya'nın Saray Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Evin önünde bekleyen kalabalık, Melike öğretmenin cenazesinin başında dua okudu. Melike Atman için ikindi namazından sonra Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının yanı sıra vatandaşların da katıldığı cenaze namazını Alanya Müftüsü Ahmet Hamdi Başpınar kıldırdı. Cenaze törenine, Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.