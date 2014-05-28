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Bilim / Teknoloji

Depremde cep telefonları neden kesiliyor?

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Elvan, deprem gibi hadiseler sonrası cep telefonları sinyallerinde kopma meydana geliyorsa 'acilen bakanlığın aranmasını' tavsiye etti

28 Mayıs 2014 09:06

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Ege Denizi'nde Cumartesi günü meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında cep telefonu iletişimin kesilmesiyle ilgili "İletişim altyapısı itibarıyla biz şu anda Avrupa'nın en iyi ülkelerinden biriyiz. Elbette bu tür gerçekten istenmeyen, bizi üzen hadiseler söz konusu olduğunda bazen sıkıntı yaşanıyor" dedi.

Elvan, bir gazetecinin, Ege Denizi'nde Cumartesi günü meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında cep telefonu iletişimin kesilmesiyle ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İletişim altyapısı itibarıyla biz şu anda Avrupa'nın en iyi ülkelerinden biriyiz. Elbette bu tür gerçekten istenmeyen, bizi üzen hadiseler söz konusu olduğunda bazen sıkıntı yaşanıyor. Soma'daki maden kazasında da böyle bir sıkıntı yaşadık ama biz hemen firmaların mobil araçlarını sevk ettik bölgeye. Bu mobil araçlar ihtiyacı giderdi. Bu tür durumlarda sizlerden tek talebimiz, böyle bir aksaklık olması halinde derhal ya bakanlığımızı ya da ilgili operatörü uyarmanız halinde çok kısa sürede mobil cihazlarımızı devreye sokabiliriz. Şu anda elimde bilgi olmadığı için bir şey ifade edemiyorum. Deprem sonrası ilgili operatörlerin mobil araçlarını gönderip göndermediklerini de bilemiyorum ama iletişim altyapısı itibarıyla çok güçlüyüz. Bakınız geniş bant abone sayımız 33-34 milyon. Almanya'daki geniş bant abone sayısı kaç biliyor musunuz? 25 milyon. Dolayısıyla biz internet alanında, mobil telefon alanında gerçekten ciddi ilerlemeler kat ettik. Bundan sonra da yoğun bir şekilde altyapı çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

 

 

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