Depremde cep mesajıyla erken uyarı

T24 - Japonya’nın Fukushima eyaletinde meydana gelen depremde, erken uyarı sistemi sarsıntı başlar başlamaz tüm Japonların cep telefonlarına ‘uyarı’ mesajı geçti. Böylece deprem 250 km uzaklıktaki Tokyo’ya 30 saniyede ulaşmadan insanlar tedbir alabildi.



Ne zaman ve nerede deprem olacağını önceden bilmek mümkün olmasa da Japonların cep telefonu yardımıyla kurdukları bir sistem erken uyarıda başarıya ulaştı.



Japonya’nın Fukushima eyaletinde önceki gün Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem 30 saniyede 250 km uzaklıktaki Tokyo’ya ulaştı. Fakat Fukushima’da deprem gerçekleştiği anda, ülke genelindeki milyonlarca insanın cep telefonuna güçlü bir depremin olduğu haberi mesaj yoluyla iletilmişti. Deprem Tokyo’ya ulaştığında insanlar kendilerini korunma pozisyonlarını almıştı. Ülkede ciddi hasar oluşmazken, depremi erkenden haber veren sistem ilk defa başarıyla işlemiş oldu.





Tüm ülkede sensörler var



2007’de başlatılan “Erken haber verme sistemi” ülke çapına yerleştirilmiş ve dalgaları tespit eden sensörlerden oluşuyor. Sensörler daha sonra depremin yeri ve şiddetini Japon Meteoroloji Kurumu’na aktarıyor ve mesaj buradan televizyonlara, radyo istasyonlarına ve cep telefonlarına iletiliyor. Depremin merkezine çok yakın olan kişilerin harekete geçmek için çok az vakti olsa da uzakta bulunanlar deprem kendilerine erişmeden önce birkaç saniyeye sahip olabiliyor. Deprem haber verme sisteminde en ileri olan bu teknoloji Japon devletine 1.7 milyar yen’e (29 milyar TL) mal oldu.





