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Depremde can kaybı yok ERZİNCAN (A.A)

22 Eylül 2011 11:42

-Depremde can kaybı yok ERZİNCAN (A.A) - 22.09.2011 - Erzincan Valisi Selman Yenigün, Refahiye'de meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını bildirdi. Yenigün, depremin merkez üssünün Refahiye ilçesinin 7 kilometre güneyindeki Cengerli köyü olduğunu belirterek, ''İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar yok'' dedi. Bu arada, çevre ilçeler ve Elazığ'dan da hissedilen sarsıntının çok kısa süreli olduğu öğrenildi.

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