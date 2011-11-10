-Depremde 5 kişi öldü VAN (A.A) - 10.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'daki 5.6 büyüklüğündeki depremde çöken iki otelde 20 kişinin yaralı kurtarıldığını, 5 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte, depremde çöken Bayram Otelinin enkazına gelerek, kurtarma çalışmalarını bir süre izledi. Beşir Atalay, burada yaptığı açıklamada, 5.6 büyüklüğündeki depremin daha önceki depremden bağımsız bir deprem olduğu yönünde uzman görüşleri bulunduğunu anımsatarak, Kandilli Rasathanesinin de bu görüşte olduğunu belirtti. Son depremin yüzeye yakın gerçekleşmesi nedeniyle daha önceki depreme oranla Van merkezinde daha fazla hissedildiğini ifade eden Atalay, Van merkez ve iki köyde hasar olduğu söyledi. Van merkezde 25 binanın çöktüğünü, bu binalardan 22'sinin boş bina, 2'sinin otel, birinin de konut olarak kullanılan bina olduğunu açıklayan Atalay, ''Aslan ve Bayram otelleri ile özel bir bina çökmüş. Özel binada kaç kişinin oturduğuyla ilgili kesin bir bilgi yok ama orada da fazla bir oturma söz konusu değil, Ağırlık Bayram Otelde. İki otelde şu ana kadar 20 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 5 kişi de maalesef ölü olarak çıkarıldı. Çalışmalar devam ediyor. Temennimiz, dileğimiz daha fazla can kaybı olmaması. Olumlu ve sevindiren husus ise 25 binadan 22'sinde kimsenin oturuyor olmaması'' diye konuştu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Van'da bulunduğunu belirten Atalay, Akdağ'ın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaların başında bulunduğunu, Yıldız'ın da elektrik ve doğalgaz konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara'dan depremle ilgili çalışmaları takip ettiğini ifade eden Atalay, ''Hepimizin kalbi burada, hepimizin odaklandığı yer Van. Maalesef önceki depremin yaralarını sarmaya çalışırken ikinci bir deprem yaşamış olduk, geçmiş olsun'' diye konuştu. Çocuk hastanesinde hastaların dışarıya çıkarıldığını, hastanede tavan ve duvarlarda sıva dökülmesi olduğunu dile getiren Atalay, hastaların tedavilerinin çadırlarda devam ettiğini kaydetti. Atalay, bir soru üzerine de kuvözde bulunan bazı bebeklerin ailelerinin talepleri doğrultusunda çadırlarda taşındığını, kısa bir süre sonra yapılacak çalışmalarla hastaların tekrar bina içerisine alınabileceğini söyledi. Beşir Atalay, sağlık durumu ağır olan 15 hastanın da ambulans helikopterlerle Ankara ve çevre illere sevk edildiğini belirterek, hasta ve yaralılarla ilgili bir sorunun olmayacağını ifade etti.