Deprem ve Özel İletişim Vergileri kaldırılıyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gölcük depreminin ardından geçici olarak getirilen ancak kalıcı hale gelen “Deprem Vergisi” ve “Özel İletişim Vergileri”nin kaldırılmasını talep etti.

Gider Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması için verdiği kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunan Tanal teklifinin gerekçesinde, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde konulan uygulamalara dikkat çekti ve "ÖİV, her yıl uzatılmış, 2004 tarihinde çıkarılan kanunda yapılan değişiklikle kalıcı hale getirilmiştir. 17 Ağustos sonrası oluşturulan Ulusal Deprem Konseyi dahi 6 Ocak 2007 tarihli bir genelge ile lağvedilmiş olmasına rağmen “Özel İletişim Vergisi” uygulamasına halen devam edilmektedir" dedi.

Tanal'ın TBMM Başkanlığı'na verdiği kanun teklifi gerekçesi şöyle:

Marmara Depremi için getirilen geçici vergilerin toplanmasına on beş yıl geçmesine rağmen son verilmedi. Bugüne kadar bu yolla 60 milyar lira vergi tahsil edildi. Yetkililer gelirlerin yol yapımı ve farklı alanlarda kullanıldığını söylüyor. Oysa “devlet bütçesinde birlik” ilkesi gereği toplanan vergilerin özel bir harcamaya tahsis edilmesi mümkün değildir. Alınan vergilerin vaat edildiği şekilde kullanılmamasına rağmen toplanmaya devam ediyor olması tepki çekmektedir.



Geçici olarak getirilen bu vergilerin zenginler ve düşük gelirliler tarafından aynı oranda ödenmesi gelir dağılımı adaletsizliğini de olumsuz etkilemektedir. Verginin mali güce göre alınması esastır. Dolayısıyla herkesin aynı vergiyi ödediği bir toplumda gelir dağılımı adaletsizliği çok ciddi bir şekilde artmaktadır.



Depremle ilgili çalışmalar ve yardımlar sona ermesine rağmen bu vergilerin günümüzde dahi alınmaya devam etmektedir.



Cep telefonundan bankacılık işlemlerine, vergi beyannamelerinden uçak biletleri, talih oyunları,gümrük ve pasaport işlemlerine kadar birçok alanda deprem vergisi alınmaktadır. Kalıcı hale gelen ve en önemli gelir kaynağı olan 65 milyonu aşan telefon abonelerinden alınan özel iletişim vergisi ile geçen zaman içerisinde toplanan para yaklaşık 60 milyarı bulmuştur.



Türkiye, cep telefonundan alınan vergiler açısından dünyada en yüksek vergiyi ödeyen ülkedir. 'Gelişmiş ülkelerde faturalara sadece KDV yansıtılırken ülkemizde ise yüzde 18 KDV, yüzde 14 maktu vergi oranının yanı sıra yüzde 25 ÖİV alınmaktadır. Türkiye'de mobil iletişimden alınan vergi toplamı yüzde 43'e ulaşırken, sabit hatlarda da bu oran yüzde 33 düzeyinde gerçekleşmektedir.



Elektronik haberleşmesi üzerinden alınan ÖİV'nin kaldırılması, vergi adaletini sağlayacağı gibi vergi oranlarının daha makul düzeylere çekilmesini sağlayacaktır. Düşen vergi oranları nedeniyle abone sayısı artacak, konuşma süreleri uzayacak bunlara bağlı olarak vergi gelirlerinde artış elde edilecektir.



17 Ağustos 1999 yılında geçici olarak çıkarılan ancak daha sonra yapılan düzenlemelerle büyük bir kısmı kalıcı hale getirilen deprem vergisinden, özel iletişim vergisinden elde edilen gelirin kimin kontrolünde olduğu ve nasıl kullanıldığına dair herhangi bir somut bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple bahse konu vergilerin kaldırılması gerekmektedir.” şeklinde açıkladı. Tanal’ın bu teklifi kabul edilirse Türkiye’de yaşayan vatandaşlar geçici olarak getirilen ve artık amacına uygun kullanılmayarak başka kaynaklara aktarılan bu vergileri ödemekten kurtulmuş olacaklar.