-DEPREM SONRASI İNCELEME SÜRÜYOR ELAZIĞ (A.A) - 04.08.2011 - Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İçme beldesinin Belediye Başkanı Faruk Erdem, olumsuz bir durumun olmadığını, ancak beldeye bağlı köylerdeki inceleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Erdem, yaptığı açıklamada, saat 06.13'te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, belde genelinde kendilerine intikal eden herhangi bir sorun olmadığını ancak incelemelerin sürdüğünü kaydetti. ''23 Haziran'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören köylerde bir sorun var mı?'' sorusu üzerine Erdem, ''Şu anda bize intikal eden bir durum olmadı. Ancak, bu köylerimizde de incelemeler devam ediyor. İnşallah da bir sorun çıkmayacak'' dedi. Öte yandan, ilçede vatandaşlar günlük yaşamlarına devam ediyor. Bu sabah saat 06.13'te, merkez üssü Elazığ'ın İçme beldesi olan 4.4, saat 06.19'da da 2.7 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Kent merkezinde de hissedilen 4.4 büyüklüğündeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilmişti.