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Deprem sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi eğitime ara verdi

31 Ekim 2020 22:51

İzmir depremi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime bir hafta ara verilmesi kararına Dokuz Eylül Üniversitesi de katıldı. Rektörlük, tüm binaların kontrol edilebilmesi için önümüzdeki hafta uzaktan eğitim faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

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