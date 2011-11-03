Deprem savcısı kararlı: Sorumlular hesap verecek

T24

Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremden sonra Van ve Erciş cumhuriyet başsavcılıklarınca, yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Erciş Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Arabacı, enkazların kaldırılmasına yönelik bir yasak getirmediklerini söyledi. Sadece deliller toplanıncaya kadar enkazların muhafazasını sağladıklarını vurgulayan Arabacı, “Önceki gün itibarıyla delil toplama işlemini bitirdik. Enkaz kaldırma işlemini Kriz Masası yapacak. Bu konuda bir yasak yok” dedi.Soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğüne dikkati çeken Arabacı, şüphelilerin bir kısmının kimlik tespitini yaptıklarını belirtti. Kemal Arabacı, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:“Enkazlardan numune alınması sırasında bilirkişi oluştururken ve delilleri toplarken bilimsel çalıştık. Bu işlemimiz netice almaya yönelik. Kamuoyu bunu ileride takdir edecek. Belediyenin fen işleri müdürlüğüne yapılan operasyon, delillerin toplanmasına yönelik bir işlem. Enkazlardan alınan numuneleri inceleyecek bilirkişi heyetinden gelecek raporla birlikte bu soruşturma neticelenecek. Soruşturmanın safahatıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Safahatları konusunda bilgilendirme yapacağız. Soruşturma bir süreç alacak. Kamuoyunun şüphesi olmasın ki sorumlular ve kusura olanlar adalet önünde hesap vereceklerdir.”Şüphelilere, hangi suçtan dava açılacağı yönündeki soruya Başsavcı Arabacı, bilirkişi raporlarının da dikkate alınarak suç maddesinin önem kazanacağını bildirdi.Arabacı, şu an itibarıyla suçun, “Taksirle adam öldürme, olası kastla adam öldürme” kapsamına girebileceğine işaret ederek, soruşturmanın içeriğindeki bilgi ve belgelerin bunun belirleyicisi olacağını vurguladı.