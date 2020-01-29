Eviniz deprem riski taşıyorsa ne yapmalısınız?

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, ardından geçen günlerde Elazığ'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki deprem, "Olası başka büyük depremlere ne kadar hazırız?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar Türkiye için riskli olanın deprem değil binalar olduğunun altını çiziyor. Kamu yetkililerinin verdiği bilgiye göre ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapı var. Tüm bu yapıların en iyi ihtimalle 20 yılda yenilenmesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Peki vatandaş evinin riskli olup olmadığını nasıl anlayacak? Riskli bir evde yaşıyorsa ne yapacak?