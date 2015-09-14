Deprem riski en yüksek 10 kent listesine İstanbul da girdi

Alman Alfred-Wegener-Enstitüsü dünyanın en tehlikeli 10 kentini sıraladı. Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet Yıldırım'ın haberine göre, Jeolog Dr. Johann Klages tarafından olası deprem, tsunami, volkan patlaması gibi doğal afetler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en tehlikeli on kent arasında İstanbul da var.

Bild gazetesinin yer verdiği habere göre, dünyanın en tehlikeli on kenti şöyle:

1.Tokyo: Nüfus 38 milyon

Mega kent son derece aktif tektonik fay hattının kenarında yer alıyor. Burası dünya çapında en ağır depremlerin olduğu bir bölge. 1703 yılında yaşanan büyük depremde 100 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

2.Osaka/Kobe: Nüfus 11 milyon

Tokyo gibi aynı tehlikeli deprem hattında bulunuyor. Burada son büyük deprem 1995’de yaşandı ve 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

3.Jakarta: Nüfus 30 milyon

Jakarta’da deprem bölgesinde yer alıyor. Jakarta’nın büyük bir bölümü de deniz seviyesinin altında bulunuyor. Olası bir deprem sonrasında çıkacak bir tsunaminin sonuçlarının ağır olması bekleniyor.

4.Nagoya: Nüfus 2,5 milyon

Nagoya da Tokyo ve Kobe gibi Japonya’nın deprem bölgesinde bulunan bir kenti.

5.Los Angeles: Nüfus 12,8 milyon

Los Angeles de önemli bir deprem fay hattı üzerinde bulunan bir kent. Bölgede çok sayıda nükleer santral de bulunuyor.

6.San Francisco: Nüfus 4,5 milyon

San Francisco da deprem kuşağı üzerinde. 1906’da yaşanan son büyük depremde 3 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. Deprem uzmanlarına göre, kentte her an yeni bir deprem olabilir.

7.Tahran: Nüfus 8,5 milyon

İran’ın başkenti Tahran, deprem fay hattının üzerinde bulunan bir başka kent. Sıkça yaşanan depremlerin yanı sıra, yapıların depreme karşı yeterince dayanıklı olmaması tehlikeyi arttırıyor.

8.Manila: Nüfus 11,9 milyon

Manila da aynı şekilde büyük deprem tehlikesi bulunan kentlerden biri. Yoğun nüfus ve güvenli binaların azlığı nedeniyle risk büyük.

9.İstanbul: Nüfus 14,3 milyon

İstanbul, Asya ve Avrupa faylarının üzerinde bulunuyor. İstanbul’da 2025 yılına kadar büyük bir deprem yaşanması olasılığı oldukça yüksek. Burada da yoğun nüfus ve binaların depreme karşı dayanıksız oluşu, tehlikeyi arttırıyor.

10.Napoli: Nüfus 1 milyon

İtalyan metropolünün altında büyük bir magma yatağı mevcut. Basınç altında olan magmayı uzmanlar süper volkan olarak nitelendiriyor. Kentte yer kabuğu, her yıl santimetrelerce yükselip alçalıyor. Napoli’de ya da yakın bir yerde volkanik patlama olasılığı yüksek.