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Yaşam

Deprem ölçen cihazı çaldılar!

İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar kampüsünde 15 bin TL değerindeki sismometre ile birlikte akü, güneş paneli ve GPRS cihazı çalındı

31 Temmuz 2012 13:32

Fay hattının hareketliliğini gözlemlemek için İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar kampüsüne yerleştirilen sismometre çalındı.

İstanbul Üniversitesi’nin TÜBİTAK işbirliği ile Avcılar Kampüsü içine yerleştirdiği sismometre hırsızların hedefi oldu.

Habertürk gazetesinin haberine göre; sismometre cihazını kontrol etmek için kampüse giden TÜBİTAK görevlisi Jeofizik Yüksek Mühendisi Faruk Çimen, cihazın yerinde olmadığını gördü.

Faruk Çimen, durumu hemen TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi ve emniyete bildirdi.

15 bin TL değerindeki sismometre ile birlikte akü, güneş paneli ve GPRS cihazının da çalındığı öğrenildi.

TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri yetkilileri, cihazda çok önemli veriler olduğunu bildirdi.

En küçük depremleri bile ölçebilen sismometre cihazı, meydana gelen sarsıntıları da kaydediyor.

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İstanbul ÜniversitesiAvcılar Kampüsüdeprem cihazıçalındı

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