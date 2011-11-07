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Yaşam

Deprem korkusunu resimle anlattı VAN (A.A)

07 Kasım 2011 15:42

-Deprem korkusunu resimle anlattı VAN (A.A) - 07.11.2011 - Erciş'te yaşanan depremde 2 katlı evleri ağır hasar gören 11 yaşındaki depremzede Rümeysa Kalkan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'a deprem korkusunu yaptığı resimle anlattı. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu ve Türk Kızılay'ı tarafından Erciş ilçe merkezinde kurulan çadırkentte yaşayan depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Yılmaz, depremde evi yıkılan ve 6 kişi aynı çadırda kaldıklarını, eşi ile 2 çocuğunun bedensel engelli olduğunu anlatan depremzede kadına sahip çıkılması için talimat verdi. Çadırkentteki kreşi ziyaret eden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'a 11 yaşındaki Rümeysa Kalkan, deprem korkusunu yaptığı resimle anlattı. Depremde ailesiyle birlikte yaşadıkları 2 katlı evin hasar gördüğünü, kardeşleriyle birlikte çok korkutlarını belirten Kalkan, ''Kreşte yaptığım resimlerdeki evleri tek katlı yapmaya başladım. Öğretmenlerimizden çok katlı ve dayanıksız yapılan evlerde yaşayan insanların öldüğünü öğrendim. Depremde çok korktum. Kreşe gelen çocukların büyük bir bölümü yaptığı resimlerde tek katlı evleri çiziyor'' dedi. Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesi sürecinde önemli mesafe alındığını anlatan Bakan Yılmaz, ilk aşamada depremzedelerin konteynırlara yerleştirileceğini söyledi. Yılmaz, ''Kısa bir süre sonra TOKİ tarafından yapılan evler depremzedelere teslim edilecek. Bir sonraki bayrama yeni evlerinizde gireceksiniz'' müjdesini verdi.

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