'Deprem korkusu' sürüyor; Bodrum'da çok sayıda vatandaş geceyi dışarıda geçirdi

Ege denizi'nde 6.6 şiddetinde depremin ardından 5 büyüklüğündeki artçı bir deprem oldu. Artçı deprem sonrası Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece birçok kişi geceyi sokakta geçirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gökova Körfezi’nde önceki gün saat 01.31’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Bodrum’da çok sayıda kişi ikinci geceyi de araçlarının içinde veya açık havada, tatilciler ise, otellerin havuz başlarındaki şezlonglarda geçirdi. Bazı tatilciler bavullarını başucuna koyarak sabahladı.

Bilançoyu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, depremin bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bodrum’da kullanılmayan 3 bina tamamen yıkıldı, 32 binada ağır hasar oluştu. Önlem olarak 400 çadır, jeneratör gibi ihtiyaç olabilecek malzemeler acilen gönderildi. Şu an hastanelerde 20 kadar vatandaşımız tedavi görüyor. Kos Adası’nda biri Türk ve diğeri İsveçli iki kişi hayatını kaybetti. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Komşudaki acı ortak

Seydikemer’deki 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni’ne katılmak üzere dün Muğla’ya gelen Başbakan, Yunan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım, “Bu acılar komşularla ile ortaktır. Komşumuzun acısını paylaşmak komşuluğun gereğidir. Yunan halkına geçmiş olsun, yöneticilerine de selamlarımı iletiyorum” dedi. Bodrum, Datça ve Marmaris başta olmak üzere hemen hemen tüm Ege kıyılarında hissedilen depremin ardından kriz masası kuran Muğla Valiliği, özellikle kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

‘Yaşam normale döndü’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, büyük bir hasar ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Bodrum’un korunan bir kent olduğunu ifade eden Gökbel, “Bugün itibarıyla Bodrum’da yaşam normale dönmeye başlamıştır. Endişe ve paniğe gerek olmadığı aşikârdır” dedi.

Gümbet Koyu'nda gelgit

Teknelerin karaya, karadaki otomobillerin 80-100 metre kadar içeriye sürüklendiği tsunamiyi yaşayan Bodrum’un Gümbet Koyu’nda karaya oturan teknelerin önemli bölümü denize çekilerek onarımlarına başlandı. 4 teknenin ise suda hasarlı halde durduğu görüldü.