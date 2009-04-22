T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Deprem korkusu sokakta sabahlattı

22 Nisan 2009 14:44

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 17 Şubatta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıların devam etmesi üzerine, vatandaşları geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

İlçede iki ay önce meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 konut da zarar görmüştü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün tespitlerine göre, 13-21 Nisan tarihleri arasında büyüklükleri 2.6 ile 3.8 arasında değişen 10 sarsıntı kaydedildi.

Bunun yanı sıra ilçede 7 büyüklüğünde deprem olacağına ilişkin söylentiler yayılması, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Simav'da dün akşam saat 19.02'de 3.2 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi üzerine bazı vatandaşlar evlerine giremedi, geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24