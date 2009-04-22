Deprem korkusu sokakta sabahlattı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 17 Şubatta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıların devam etmesi üzerine, vatandaşları geceyi park ve bahçelerde geçirdi.



İlçede iki ay önce meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetmiş, 36 konut da zarar görmüştü.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün tespitlerine göre, 13-21 Nisan tarihleri arasında büyüklükleri 2.6 ile 3.8 arasında değişen 10 sarsıntı kaydedildi.



Bunun yanı sıra ilçede 7 büyüklüğünde deprem olacağına ilişkin söylentiler yayılması, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Simav'da dün akşam saat 19.02'de 3.2 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi üzerine bazı vatandaşlar evlerine giremedi, geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

