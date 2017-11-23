Deprem korkusu ile dışarıda sabahladılar (2)

BÖLGE, 38 KEZ DAHA SALLANDI

Muğla\'nın Ula ilçesinde, dün saat 23.22\'de, meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden sonra bugün saat 13.00\'e kadar bölgede en küçüğü 1.2, en büyüğü ise 3.8 olan 38 sarsıntısı meydana geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, \"5.0 büyüklüğündeki deprem, 30 kilometre uzunluğundaki Muğla fayı tarafından üretilmiştir. Bölgede, Muğla fayı ile Gökova fay zonu ve Milas fayı arasında faylanma mekanizması anlamında kinematik bir ilişki vardır. Bu nedenle bölgede fayların birbirini tetikleme olasılığı yüksektir. Özellikle Muğla, Milas ve Ören yerleşim yerlerinden geçen fayların ayrıntılı olarak imar haritalarına işlenmesi ve bu fay zonları boyunca yüzey faylanma tehlikesi kuşağı oluşturması açısından değerlendirilmesi önem arz etmektedir\" dedi.

KORKU, SÜRÜYOR

Depremin ardından sabaha kadar evlerine giremeyenlerin korkusu, gündüz süren artçı sarsıntılar nedeniyle devam etti. Gece uykusuz kalan çocukların, kamyon kasalarında uyuduğu ve bahçede yakılan ateşle ısınmaya çalıştığı görüldü. Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi denetiminde, bölgeye yardım desteğiyle lojistik destek gelmeye başladı. Bölgede, ayrıca hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Depremden en çok zarar gören Arıcılar Mahallesi\'nin muhtar yardımcısı 1\'inci aza, 9 çocuk ve 22 torun sahibi 65 yaşındaki Süleyman Asma, \"Bu yaşıma kadar böyle bir deprem görmedim. Neredeyse 30 hanenin tamamının duvarları, çatladı. Bazı evlerin bacaları yıkıldı, yollarda derin yarıklar oluştu. Kayalar, mahalle yolunu kapattı. İş makineleri, erken geldi; yolu açtı. Şu anda sıkıntımız yok; ancak art arda gelen artçı depremler nedeniyle köylüler evlerine girmeye çekiniyorlar\" diye konuştu.

\'BAŞIMIZA TAŞ YAĞDI\'

Marmaris\'teki bir otelde aşçı olarak çalışan Arıcılar Mahallesi sakini 35 yaşındaki Mehmet Çoban ise evinin her yerinde çatlaklar oluştuğunu belirterek, \"Tam yataklarımızı serdik yatacakken, evin dört tarafı sallanmaya başladı. Büyük kabus yaşadık. Hemen çocukları ve büyüklerimizi bahçeye çıkardık. Ben, böyle bir korku, heyecan, sarsıntı ve yaşamadım. En büyük tesellimiz, can kaybı olmaması\" dedi.

GEYİK KANYONU YOLU, KAPANDI

Arıcılar Mahallesi\'nden geçen ve 5 kilometre uzaklıktaki Geyik Kanyonu\'na giden yol, heyelan nedeniyle kapandı. Asırlık çam ağaçları ise yola devrildi. Yol üzerinde derin çatlaklar ve yarıklar oluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün ve Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, bölgede inceleme yaptı. Yılmaz, hasar tespit çalışmalarının başladığını ve çalışmaların bugün sona ereceğini belirterek, \"Sekiz evimizde hasar var, tespit çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak ne gerekliyse tüm ekipleri araçları hemen getirdik. Mağdur olan vatandaşımız, yok. Sadece yaşanan gerginlik var\" diye konuştu.

Kesilen elektriğin mahalleye tekrar verildiği ve lojistik destek ekiplerinin ise bugün de mahallede kalacağı belirtildi.



Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)



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