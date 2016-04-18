Deprem, Japon teknoloji şirketlerini de salladı

Geçen günlerde Japonya’nın güney kıyısında meydana gelen deprem, Japon teknoloji firmalarını da vurdu. Başta Sony olmak üzere birçok şirket üretimi faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

CNN Türk’ün haberine göre, depremin en yoğun olarak hissedildiği bölgelerde önemli zarara sebebiyet veren bu felaket, ülkede günlük yaşamın geçici olarak askıya alınmasına neden oldu. Bu aksaklık Japon teknoloji devlerini de etkiledi. Başta Sony olmak üzere birçok Japon firması birkaç günlüğüne faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

İlk olarak Sony, Kumamoto ve Nagasaki’daki fabrikalarını birkaç günlüğüne kapattı. Bu fabrikalarda Sony’nin birçok akıllı telefonda kullanılan kamera sensörleri üretiliyordu. Şirketin bu aksaklığı karşılayacak kadar stoğa sahip olduğu ama 18 Nisan’a kadar üretime başlayamayacak olmasının zarara neden olacağı söyleniyor. Bu depremden etkilenen tek Japon şirketi Sony değil. Diğer teknoloji firmaları da üretime ara vermek zorunda kaldı. Bunun yanı sıra Honda, Mitsubishi, Nissan ve Toyota gibi Japon otomobil üreticileri de yaşanan bu felaket nedeniyle üretim tesislerini kapatmak zorunda kaldılar.