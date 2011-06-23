Deprem Elazığ'ı 5,4'le vurdu

T24 - Elazığ’ın İçme beldesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, büyük paniğe yol açarken, ilk bilgilere göre can kaybı olmadı.





Merkez üssü İçme olan 5,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu. Saat 10.34'te meydana gelen depremin 6.1 kilometre derinde olduğu öğrenildi.

Şiddetli deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Çok sayıda vatandaş, kendisini sokağa attı.

Depremin ardından saat 10.54'te 3.2 büyüklüğünde artçı bir deprem daha oldu.

NTV'nin canlı yayınına katılan İçme Belediye Başkanı Faruk Erdem ve Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu depremle ilgili bilgi verdiler.

Halkın panik yaşadığını ifade eden Faruk Erdem, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin kendisine ulaşmadığını söyledi.

Dağlardan taşların yağdığını belirten Başkan Erdem, "Bugüne kadar böyle bir deprem yaşamamaştık" diye konuştu.



Selmanoğlu: Can kaybı yok

Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu ise şunları söyledi:

“Can kaybı ya da yaralanma bilgisi gelmedi. Hastaneye kaldırılan herhangi bir yaralı olmadığı söylendi. Depremin meydana geldiği belde Elazığ’a 40 kilometre uzaklıkta, Bingöl’e yakındır.

Ben deprem sırasında folklor turnuvasındaydım. Öğrenciler dışarıya çıkartıldı.

Sadece dağdaki toprak kaymaları nedeniyle sıkıntı olduğu bildirildi.”



Geçen yılki değremin acısı taze

2010 yılının Mart ayında Karakoçan ilçesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde, 51 kişi hayatını kaybetmişti.



