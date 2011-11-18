Deprem çadırında yangın: 2 çocuk öldü

T24 - Van'ın merkeze bağlı Karpuzalan köyünde çadırda çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. 2 kardeş de ağır yaralandı.
Deprem bölgesi Van'da gece çadırda çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Olay, depremden hasar gören yerleşim merkezlerinden merkeze bağlı Karpuzalan Köyü'nde meydana geldi.
Depremzede ailenin kaldığı çadırda ilk belirlemelere göre sobadan yangın çıktı. Yangında aile fertlerinden, alevler arasında kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kardeş de ağır yaralandı.
Van'da önceki gün Erciş'teki çadırkentte çıkan yangında iki çadırda maddi hasar meydana gelmişti.
Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım'da meydana gelen depremlerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.