Deprem çadırına fuhuş baskını

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Van’da çadırlarda yaşayan depremzedelerin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şube Ekipleri, kentteki yabancı uyruklu kadınları takibe aldı. Polis ekipleri Azerbaycan uyruklu 35 yaşandaki İ.G.’yi bir çadırda erkeklerle ilişkiye girerken yakaladı.Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünde geçirilen İ.G. daha sonra sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.Depremden sonra çok sayıda yabancı uyruklu fuhuş yapan kadının kentte geldiğini belirten polis ekipleri, son bir hafta içinde çok sayıda fuhuş operasyonu yaptıklarını belirtti. Erciş İlçesi’nde bir gün önce 17 yabancı uyruklu kadının fuhuştan yakalandığını kaydeden polis yetkilileri, depremden sonra 55 yabancı uyruklu kadının bu nedenle sınırdışı edildiğini söyledi.