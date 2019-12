-Deprem bölgesine yardım yağıyor ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremin ardından yurdun çeşitli yerlerinden yardım yağıyor. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Van'daki deprem bölgesine yardım için üyelere bir çağrı yaparak destek ağı oluşturduklarını ve üyelerin bölgeye yardım için başlatılan çalışmalara TÜSİAD kanalıyla da destek sağladığını bildirdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından, Van'da yaşanan deprem felaketine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Van'da yaşanan deprem felaketinde yine aynı acıları yaşamanın üzüntüsünü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Felaket nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını ve bu acı tablonun daha fazla ağırlaşmamasını umut ediyoruz. Felaket karşısında bölgeye yardım iletmek amacıyla herkesin seferber olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. TÜSİAD olarak, deprem bölgesine yardım için üyelerimize bir çağrı yaparak destek ağı oluşturduk. Üyelerimiz bölgeye yardım için başlatılan çalışmalara TÜSİAD kanalıyla da destek sağlamaktadır.'' Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından uzman ekip deprem bölgesine gitti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey yaptığı yazılı açıklamada, 2 araçtan oluşan 10 kişilik deneyimli ekibi Van'a gönderdiklerini belirtti. Kahramanmaraş'tan deprem bölgesine 8 araç ve 41 personelden oluşan arama kurtarma ekibi gönderildi. Elazığ Valiliği, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattı. Ayni ve nakdi yardımların tek elden yürütülmesi için belirtilen hesap numaralarına nakit yardımların yapılması istenen, ayni yardımlar için ise il özel idaresi deposunun tahsis edildiği ifade edilen açıklamada, yardımda bulunulacak hesap numaraları ile ayni yardım için temas kurulacak kişi ve telefonlar şöyle sıralandı: ''Ziraat Bankası Elazığ Şubesi Şube Kodu: 0186 TL Hesap No: 54064793-5022 IBAN No: TR170001000186540647935022 USD Hesap No: 54064793-5023 IBAN No: TR870001000186540647935023 EURO Hesap No: 54064793-5024 IBAN No: TR600001000186540647935024 Ayni yardımlar için İl Özel İdaresi Deposu: 0 424 247 58 60 Ramazan Talay: 0 506 705 14 53, Necati Bayram: 0 535 849 74 02, Sedat Murat 0 536 434 62 11.'' Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Van'a gönderilen 12 kişilik ekip tarafından kurulacak seyyar yemekhaneden günde 7 bin kişiye kahvaltı ve yemek dağıtılacağı bildirildi. Nevşehir'den 13 kişilik 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) deprem bölgesine gitti. Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Süleyman Yılmaz, ilçedeki hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Yılmaz, kaymakamlık olarak depremin yaralarını sarmak için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi. Tatvan'daki hastanelerde sıkıntı olmadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: ''Depremin olduğu ilk anlarda deprem bölgesi ve çevresinde alınabilecek tüm önlemlerle yapılacak hazırlıklar için kriz masası oluşturduk. Hastanelerde yığılma olmaması için gerekli önlemleri aldık. Şu ana kadar depremden etkilenip yaralı halde ilçemizdeki hastanelere gelen yaklaşık 100 kişi var. İlk müdahaleleri yapıldı ve şükür durumu ağır olan yok. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi, Tatvan Askeri Hastane, Tatvan Özel Can Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı yakınları için de yurtlarımızda 430 kişilik yer ayırttık. Hastanelerimizde yaptığımız hazırlıklar doğrultusunda 500 hasta kabul edebilme kapasitesindeyiz. Depremin yaşandığı ilk andan şimdiye kadar deprem bölgesine gerekli gıda, jeneratör, battaniye, ışıldak, iş makineleri ve benzeri ihtiyaç malzemeleri yolladık. İhtiyaçlara göre yollamaya devam edeceğiz.'' Van'da meydana gelen depremin ardından Migros Grubu bölgede bulunan depremzedelere yardım için harekete geçti. Migros açıklamasına göre, Ankara Afet Koordinasyon Merkezi ile temasa geçen Migros Grubu, ilk etapta acil ihtiyaç olan su, meyve suyu, peynir ve diğer kahvaltılıklarla hazır çorba, bebek bezi gibi ürünlerin içinde bulunduğu bir TIR'ı bugün saat 03.30 itibariyle Erzurum deposundan bölgeye yola çıkardı. Migros Grubu'nun ikinci TIR'ı da gün içinde bölgeye hareket edecek. Migros'un göndereceği diğer TIR'larda kek, bisküvi, bebek maması gibi hazır tüketilebilecek ürünler bulunuyor. Migros Grubu'nun afetzedelere acil yardım için yapacağı malzeme ve ürünler bölgedeki ihtiyaca göre şekillenerek çeşitlenecek. Kimse yok Mu Derneği arama kurtarma ekibi ASYA, çalışmalara katılmak üzere İstanbul'dan Van'a gitti. ASYA ekip sorumlusu Osman Gözcü, Atatürk Havalimanı'ndan Van'a hareketlerinden önce yaptığı açıklamada, bugün 17 kişilik bir arama kurtarma ekibiyle bölgeye gideceklerini ifade ederek, ''Dün birinci ekibimiz bir gönüllümüzün sağladığı özel uçakla bölgeye gitti. Orada gece boyunca çalıştı ve bizden de takviye istedi. Bugün giden ekip içinde doktorlar da var. İzmir, Ankara ve diğer şubelerimizden Van'a lojistik destek gönderiliyor. Biz hem arama kurtarma çalışmalarına katılacağız hem de çadır kurma ve yemek dağıtımı gibi çalışmalarına destek olacağız'' diye konuştu. Deniz Feneri Derneği, Van'a 150 prefabrike afet evi kuracak. Merkezi Konya'da bulunan Ribat İnsani Yardım ve Dostluk Derneği (RİDA), deprem bölgesine seyyar aşevi ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan iki araç gönderdi. RİDA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, ilk etapta depremin daha fazla yıkıma neden olduğu Van'ın Erciş bölgesine seyyar aşevi kuracaklarını, ikinci etapta vatandaşların barınma, giyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi. Şahin, Erciş'e kurulacak olan seyyar aşevinin günlük 5 bin kişiye üç öğün yemek ikram edeceğini, aşevinde çalışacak 7 kişilik ekibin bölgeye hareket ettiğini belirtti. Bölgeye ayrıca 2,5 ton un, 750 çift ayakkabı, kışlık elbise, çocuk maması, süt ve çocuk bezi gibi ihtiyaç malzemelerinin gönderildiğini vurgulayan Şahin, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda dernek olarak yardımlara devam edeceklerini dile getirdi. Öte yandan vatandaşlar ve yardım kuruluşlarının, Van'a battaniye ve giyecek malzemesi göndermek için otogarlara akın ettiği bildirildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, Van'da meydana gelen 7,2'lik depremin herkesi üzdüğünü söyledi. Yardım kuruluşları ve hayırsever vatandaşların kilometrelerce uzaktaki Van'a destek için adeta seferber olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Adeta otogarlara akın var. Battaniye ve giyecek malzemeleri, otogarlara getiriliyor. Otobüslerde yer olduğu ölçüde Van'a bu malzemeler gönderiliyor'' dedi. Erdoğan, Van'daki otobüs firmalarının yolcu taşımada çok yoğun olduğunu belirterek, ''Van'da soğuk çok etkili. İnsanlar sokakta ya da çadırda kalmaktansa yakınlarının yanına gitmeyi tercih ediyor. Bu yüzden otobüsler Van'dan sürekli yolcu taşıyor. İstanbul, Bursa, Ankara'ya kadar yolcu getiriyorlar'' diye konuştu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Van'daki depreme ilişkin olarak, ''Gerek bölgedeki şubemiz, gerekse genel merkez olarak bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmamızı en kısa zaman içinde harekete geçireceğiz'' açıklamasını yaptı.