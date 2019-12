-DEPREM BÖLGESİNE VERGİ KOLAYLIĞI ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla, depremden etkilenen Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar ilçelerindeki mükelleflerin de her türlü vergi, resim, harç beyanname verme ve ödeme süresi 30 Kasım'a uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin duyurusu, başkanlığın internet sitesinde yayımlandı. Duyuruda, daha önce Kütahya İli Simav ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen mükelleflerin her türlü vergi, resim, harç beyanname verme ve ödeme sürelerinin 30 Kasım 2011 tarihine kadar ertelendiğinin açıklandığı hatırlatıldı. Duyuruda, Simav ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar ilçelerindeki mükelleflerinde bu kapsamda değerlendirildiği belirtilirken, söz konusu ilçelerdeki mükelleflerin de her türlü vergi, resim, harç beyanname verme ve ödeme sürelerinin aynı tarihe ertelendiği bildirildi. -ÖZEL EĞİTİM KURULUŞLARININ RUHSATNAMELERİNE YÖNELİK HARÇLAR- Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci'nin imzasıyla ''Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlar''a ilişkin Harçlar Kanunu Sirküleri de yayımlandı. Buna göre, sirkülerde 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifenin ilgili fıkrasına istinaden özel okul ve özel dershane işletme ruhsatnamelerinin, ilk öğretim seviyesindeki özel okullar, lise seviyesindeki özel okullar ile özel dershaneler olmak üzere her yıl ayrı ayrı harca tabi tutulduğu hatırlatıldı. Sirkülerde, özel eğitime gereksinimi olan kişilerin değerlendirilmesi, eğitimi, terapisi ve rehabilitasyonu amacıyla kurulmuş sağlık kuruluşlarının kanunun ilgili fıkrasında yer alan kurumlar kapsamında olmadığından, bu kuruluşların almış oldukları işletme ruhsatnamelerinin harca tabi tutulmaması gerektiği bildirildi.