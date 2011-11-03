-Deprem bölgesine kömür sevkıyatı ERCİŞ (A.A) - 03.11.2011 - Hava sıcaklığının bugünden itibaren yağışla birlikte 4-6 dere düşmesi beklenen deprem bölgesine, Şırnak'tan kamyonlar ve tırlarla 30 bin ton kömür sevkıyatı yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Şırnak'taki maden ocağından çıkarılıp paketlenen yüksek kalorili ceviz cinsi kömürlerden şu ana kadar 15 bin tonu Erciş'e ulaştı. Kömür dağıtımına, köylerden başlandı. İkinci 15 bin tonluk kömürün Erciş'e sevkıyatının devam ettiği, bu kömürlerin aile başına birer ton olacak şekilde dağıtıldığı ifade edildi. İlçenin Bitlis yönü girişinde sıralanmış, ilçeye girmeyi bekleyen kömür taşıyan kamyonlar ve tırlar dikkati çekiyor.