T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deprem bölgesine kömür sevkıyatı ERCİŞ (A.A)

03 Kasım 2011 14:16

-Deprem bölgesine kömür sevkıyatı  ERCİŞ (A.A) - 03.11.2011 - Hava sıcaklığının bugünden itibaren yağışla birlikte 4-6 dere düşmesi beklenen deprem bölgesine, Şırnak'tan kamyonlar ve tırlarla 30 bin ton kömür sevkıyatı yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Şırnak'taki maden ocağından çıkarılıp paketlenen yüksek kalorili ceviz cinsi kömürlerden şu ana kadar 15 bin tonu Erciş'e ulaştı. Kömür dağıtımına, köylerden başlandı. İkinci 15 bin tonluk kömürün Erciş'e sevkıyatının devam ettiği, bu kömürlerin aile başına birer ton olacak şekilde dağıtıldığı ifade edildi. İlçenin Bitlis yönü girişinde sıralanmış, ilçeye girmeyi bekleyen kömür taşıyan kamyonlar ve tırlar dikkati çekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24