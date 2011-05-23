-DEPREM BÖLGESİNE İLAVE TEKNİK HEYET ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarını yapmak için bölgeye 70 kişilik ilave bir teknik heyet daha gönderildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Vekili Ejder Kaya yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayısta Simav ve çevresindeki depremin ardından görevlendirilen teknik ekibin ön hasar tespit çalışmalarını tamamladığını bildirdi. Kesin hasar tespit çalışmaları için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Aydın, Bursa, Denizli, Isparta ve İzmir'den 70 kişilik teknik bir heyetin daha bölgeye gönderildiğini belirten Kaya, ekipte inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerinin bulunduğunu bildirdi. Kaya, toplam 140 kişilik teknik personelin yapacağı kesin hasar tespit çalışmalarının ardından bölgedeki ağır, orta ve az hasar gören konut, ahır ve iş yeri sayılarının kesinlik kazanacağını ve hazırlanacak listenin ilan edileceğini kaydetti. -DEPREM UYARILARI Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Simav'da yaşanan depremin bu konuda yeterince hazırlıklı olunmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, herkesin ''kişisel eylem planı'' olması gerektiğini belirtti. ''Yaşadığınız ortamda deprem anında ne yapacağınızı, nereye saklanıp, nereye kaçacağınızı önceden düşünün, planlayın'' diyen Rodoplu, şunları kaydetti: ''Oniki yıl önce yaşanan Marmara depreminden hemen sonra başlayan toplumsal duyarlılık son yıllarda giderek azaldı. Bu konuda kaderci bir bakış açısı tüm topluma hakim. Deprem ve depremlere hazırlık alanında yapılan çalışmalar, hem devlet katında hem de sivil toplumda giderek azaldı. Simav'da da yakından gördüğümüz gibi, halkımız deprem sırasında ve sonrasında ne yapacağını bilememekte, panik ve belirsizlik hali yaşamaktadır.'' Deprem sırasında evde kalınması gerektiğini vurgulayan Rodoplu, yapılması gerekenlerle ilgili şunları ifade etti: ''Sarsıntı geçene kadar başımızı ve yüzümüzü korumak amacıyla, kollarımızın arasına alarak çömelik veya yatar konumda bekleyerek güvende kalabiliriz. Evde bulunan eşyalar devrilerek veya kırılarak size zarar verebilir. Bu eşyaların duvara sabitlenmesi çok önemlidir. Birinci katta olsanız da pencereden atlamayı düşünmeyin. Binaların en zayıf yerleri olan asansörleri, merdivenleri kullanmayın. Sarsıntı başlar başlamaz yapılacak en doğru hareket, evinizde bulunan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mutfak tezgahı, sofa, koltuk takımı gibi dayanıklı eşyaların yanına sığınmaktır. Bina tamamen yıkılsa da bu eşyaların yanında oluşacak bir yaşam üçgeni sizi kurtarabilir. Deprem anında ihtiyaç duyulabilecek en temel gereçlerin bulunduğu bir 'deprem çantası' hazırlanmalı. Çantada düdük, yedek pilleriyle ışık kaynağı, yedek ayakkabı, bir miktar para, kullandığınız ilaçların birkaç günlük yedeği, gözlüğünüz, kredi kartı, kişisel temizlik malzemeleri, yedek pilleriyle transistörlü radyo, çok amaçlı çakı, kalem –kağıt, önemli telefon numaralarının bulunduğu, iletişime geçilecek yakınların bilgilerini içeren, ruhsat, ehliyet, nüfus cüzdanı, tapu gibi önemli evraklarınızın fotokopilerini içeren bir su geçirmez dosya, hava koşullarına göre yanınıza alacağınız yedek giysiler.''