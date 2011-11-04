-Deprem bölgesindeki sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi iptal edilmeyecek VAN (A.A) - 04.11.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, deprem bölgesinde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin iptal edilmeyeceğini belirtti. Dinçer, Van'ın Erciş ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde, okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantı yaptı. Toplantıda eğitimcilere seslenen Dinçer, Van halkının büyük bir felaket yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Ama böylesine bir felaketten sonra toparlanması gereken ve 'hadi bakalım nereden başlıyoruz' demesi gereken sizlersiniz. Eğer biz bocalarsak, eğer biz falso verirsek, bu toplum normal hayatına dönmekte çok gecikecektir. Eğitim camiası olarak sizlerin her birinizin metanetini korumasını, herkesten daha fazla sabırlı olmanızı, fedakar olmanızı istiyorum. Lütfen kendinizi toparlayın. Sükunetle, fedakarlıkla ve sabırla bu işi aşma konusunda topluma önderlik edin. Bu noktada ben sizlerden biraz daha çaba istiyorum. 14 Kasım'da bütün okullarımızın açılması ve eğitime başlamamız, bizim için bir onur olmalı. 14 Kasım'da okulu açmak demek bu toplumda günlük hayatın normale dönmesini sağlamaya adım atmak demektir. Şimdiye kadar yaralarımız ne kadar sarılırsa sarılsın henüz günlük hayata dönemedik. Günlük hayata dönmek, 14 Kasım'da çocuklarımızın okula gelmesi, öğretmenlerimizin sanki hiçbir şey olmamış gibi içtenlikle sarılmasıyla mümkündür.'' Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dinçer, 14 Kasım'da eğitim programının başlamasını çok önemsediklerini, 1999 depreminden sonra eğitim oldukça uzun süre aksadığını hatırlattı. Dinçer, "Bunun toplum içerisinde başka etkileri, olumsuz sonuçları da oluyor. Siz de fark etmiş olmalısınız. Bugün gittiğimiz bütün yerlerde çocuklarımız çok canlı ve 'biz okula dönmek istiyoruz' diyorlar. İlköğretimdeki çocukların büyük bir bölümü, SBS ile alakalı. 'Eğer eğitim aksarsa biz başarısız kalacağız endişesi' taşıyorlardı. Bunu bana sıklıkla ifade ettiler. Dolasıyla biz hem çocuklarımızın bu şevkini kırmamak hem toplumda günlük hayata dönüşü sağlayacak bir başlangıç yapmak niyetiyle 14 Kasım'a önem veriyor ve eğitimin başlaması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.'' -''Sözleşmeleri iptal etmeyeceğiz''- Bakan Dinçer, iki gün önce 800 öğretmenin atamasının tamamlandığını dile getirerek, ''Yine burada mevcut sözleşmesini yaptığımız öğretmenlerin sözleşmelerini iptal etmeyeceğiz. Bu 15 günlük eğitimin aksamasının ortaya çıkardığı eksikliği telafi edecek düzenlemeler de yapacağız. İstiyoruz ki buradaki çocuklarımız kendilerini geri kalmış hissetmesinler. Öğretmenlerimiz 14 Kasım'da buraya geldiklerinde mutlaka kendileri için hazırlanmış bir yer bulacaklar. Bir tereddüt ve tedirginlik olmadan, çalışmalarımızı yürüteceğiz.'' -''Emin olduğumuz binalarda eğitime devam edeceğiz''- Dinçer, çocukların hayatını veya sağlığını en küçük şekilde bile riske edecek bir hasar varsa, biz o okullarda eğitim yapmayacaklarının altını çizdi Bakan Dinçer, Gazetecilerin, ''depremden etkilenen öğrencilere herhangi bir psikolojik destek verilecek mi?'' sorusuna ise ''Bununla ilgili hazırlıklar yapıldı. 14 Kasım'da okullar açıldıktan sonra inşallah psikolojik rehabilitasyon yapan öğretmenlerimiz de burada olacak'' yanıtını verdi.