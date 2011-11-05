-Deprem bölgesinde bayram hazırlığı VAN (A.A) - 05.11.2011 - Bayram dolayısıyla çok sayıda iş yerinin açık olduğu Van'da, vatandaşlar bayram alışverişi için çarşı merkezini doldurdu. Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin etkilediği yerlerden biri olan kent merkezinde, yaşam normale dönmeye başladı. İki gün öncesine kadar az sayıda iş yerinin açık olduğu Van'da, bayram nedeniyle hemen hemen bütün iş yerleri açıldı. Özellikle çocuk mağazaları ile ara sokaklardaki tezgahlara gelen vatandaşlar, marketlerde de şeker başta olmak üzere bayram alışverişi yaptı. Van'da Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin satış müdürü Emre Atakan, düşük yoğunluklu bir alışveriş beklediklerini, ancak sabah saatlerinden itibaren büyük bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların özellikle çocuklarının deprem psikolojisinden kurtulması, bayram havasını hissetmesi için alışverişe yöneldiğini belirten Atakan, Ramazan Bayramına göre satışın az olduğunu, ancak deprem dolayısıyla beklentinin üzerinde bir satış yaptıklarını bildirdi. Mağazaların dışında ara sokaklarda kurulan tezgahlarda da çok sayıda vatandaşın alışveriş yaptığı gözlendi. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların tercihi olan tezgahlardaki bayram şekerleri ile kıyafetlere yoğun bir ilginin olduğu görüldü.