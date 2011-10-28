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Yaşam

Deprem bölgesi 3 gün daha yağışlı ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 17:36

-Deprem bölgesi 3 gün daha yağışlı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Deprem bölgesi Van'da, soğuk ve yağışlı hava 3 gün daha etkisini sürdürecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, deprem bölgesinde yarın, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde yağışın aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışın 1 Kasım Salı günü etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.

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