Deprem Bilimci Prof. Ercan: Meydana gelen deprem, büyük depremin ayak sesleri falan değil

İstanbul'da meydana gelen, büyüklüğünü AFAD'ın 3,9; Kandilli Rasathanesi'nin 4,2 olarak açıkladığı depremle ilgili değerlendirme yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem, büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Büyük depremin ayak sesleri falan değil" diye konuştu.

İstanbul'un genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, 15.07'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. AFAD'ın merkez üssünü Kartal olarak açıkladığı deprem, 7 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı bilgilendirmede, büyüklüğü 4,2 olarak kaydetti. Depremin merkez üssünü Sultanbeyli olarak aktaran Kandilli, derinliğini de 15,1 km olarak duyurdu.

TIKLAYIN - İstanbul'da deprem: AFAD, büyüklüğü 3,9; Kandilli Rasathanesi 4,2 olarak açıkladı