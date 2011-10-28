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Yaşam

Deprem acısı BKM'yi de vurdu

BKM oyuncularından Metin Keçeci geçen pazar Van'dan gelen acı haberle sarsıldı.

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Organize İşler, Hokkabaz, Bodrum Hakimi, Fırtınalı Hayatlar ve Bir Demet Tiyatro'da rol alan BKM oyuncularından Metin Keçeci geçen pazar Van'dan gelen acı haberle sarsıldı.

Çünkü 7,2 şiddetindeki depremde yıkılan binaların altında amcasının oğlu ile yengesi de vardı. Metin Keçeci ilk uçakla Van'a uçtu.


Enkaz başında gece-gündüz bekledi, kurtarma çalışmalarına yardım etti. Ama yeğeni ile yengesi hayatını kaybetti.



Arkadaşları yalnız bırakmadı


Çok üzülen Metin Keçeci'yi yakın arkadaşları Şahin Irmak ve Bülent Parlak yalnız bırakmadı. İki oyuncu hem Metin Keçeci'ye büyük destek oldu hem de Van'daki depremzedelere yardım götürdü. Bu arada Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin de meslektaşlarını sık sık arayıp moral verdi.


Çift ayrıca Van'a kuru gıda, çadır ve battaniye gönderdi.

(Posta)

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