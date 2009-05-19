Deposite’de kiralar 2010’a kadar bedelsiz

Sinpaş Yapı'nın bir yatırımı olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Deposite İş Merkezi'nden ofis kiralayacaklardan 2010 yılına kadar kira bedelinin alınmayacağı bildirildi.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sinpaş Yapı'nın toplam 100 outlet mağazası bulunan Deposite Outlet AVM'nin iş merkezi bölümünden, 25 Haziran 2009 tarihine kadar ofis kiralayacak firmalardan, 2010 yılına kadar kira alınmayacağı belirtildi.



Toplam 6 bin 148 metrekare boş alanın bedelsiz kiralanacağı Deposite İş Merkezi'nde, inşaat, turizm, kiralama, factoring, mimarlık, tekstil gibi farklı sektörden şirketlerin ofislerinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, Deposite'de 2009 yılı kiralama fiyatlarının metre karesinin 11 liradan başladığı ancak kiraların 6 ay boyunca yeni kiracılardan alınmayacağı vurgulandı



Bedelsiz kiralama kampanyası ile ofislerin tamamının 2 hafta içinde kiralanacağının beklendiği kaydedildi.

