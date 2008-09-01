Deportivo geleneği bozmadı

La Liga'nın ilk haftasının son maçında Deportivo La Coruna'ya konuk olan Real Madrid, İspanya Süper Kupası'ndaki şovuna ligde devam edemedi. Sezona galibiyetle başlayarak hem moral kazanmak hem de taraftarlarını sevindirmek isteyen iki ekibin kapışmasında gülen ev sahibi takım oldu.



Maça iyi başlayan Deportivo 26. dakikada Mista'nın attığı golle 1-0 üstünlüğü yakalayan taraf oldu. Bu golün ardından skoru eşitlemeye çalışan Real Madrid, ilk yarının bitiş düdüğüne kadar bu amacına ulaşamadı.



İkinci yarının başlangıcıyla beraber Hollandalı golcüsü Ruud Van Nistelrooy'un attığı golle eşitliği yakalayan Real'in sevinci çok sürmedi. Lopo 51'de skoru yeniden Deportivo lehine çevirdi. Maçın kalan süresinde başka gol sevinci olmayınca Deportivo La Coruna, ligin ilk maçında ağırladığı güçlü rakibini 2-1'lik sonuçla eli boş yolladı.

