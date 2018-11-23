"Depolara baskın tiyatro gösterisi: Stokçu depoculara ne oldu; aralarında ceza yazılan yok!"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asla taviz yok. Patates, soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler" açıklamasının ardından yaşananları köşesine taşıdı. Muratoğlu, "Özel zabıta birlikleri soğan depolarını bastı. Soğan deposunda soğan yakaladılar! Şeytanın aklına gelmezdi. Belli ki arkalarında cücük lobisi ve dış mihraklar var. Depolara baskın yapılması tam bir tiyatro gösterisi. Stokçu depoculara ne oldu? Anlatsanıza… Ceza yazılan var mı aralarında? Yok" dedi.

"Fakıbaba belli ki suça teşvik etti"

Murat Muratoğlu, soğan depolarında başlatılan sayımı değerlendirdi. Muratoğlu, sırf depolarda soğan bekletilebilsin diye devletin lisanslı depoculuk teşviki dağıttığını belirterek, Tarım eski Bakanı Eşref Fakıbaba'nın "Depolar sayesinde üreticiler fiyat düşüşlerinden korunmuş olmakta hem de ileriki aylarda artan fiyatlardan yararlanmaktadır" demecini hatırlattı. Yazar, Fakıbaba'nın açıklaması için, "Belli ki suça teşvik etti" değerlendirmesinde bulundu.

"Soğan kaynıyor manav, çarşı, pazar, s ıkıntı, pahalı olması"

"Fiyat artışları üzerlerine yapışmasın diye günah keçisi arıyorlar" vurgus yapan Murat Muratoğlu, "Adamlar pazara gidip hiç patates soğan almamışlar ki… Ellerindeki bütün soğanı tezgahlara mı dökecekler kış vakti? Müşteri çıkıp satın almak istemiş de, 'Satmayız' mı demiş bu depocular? Soğan yok desen, kaynıyor manav, çarşı, pazar… Sıkıntı, pahalı olması… O da hükümetin hatası…Serbest piyasa… İster satar, ister bekler. Zamanlamayı ayarlayamazsa zarar eder. Depolara baskın yapılması tam bir tiyatro gösterisi… Amaç; 'Bakın işte, pahalılık yok fırsatçılık var memlekette” düşüncesi ile milletin etkilenmesi. Stokçu depoculara ne oldu? Anlatsanıza… Ceza yazılan var mı aralarında? Yok!"

"5 liraya çıkınca depo depo soğan sayılıyor"

Venezuela'nın hükümet fiyat istikrarı için gıda fiyatlarına el atttığını ve üreticilerin artış yapmasını yasakladığını kaydeden yazra, "Peki, üreticiler ne yaptı? Üretmeyi bıraktı.Soğanın kilosu 2.5 liradan 5 liraya çıkınca depo depo soğan sayılıyor. Sayıştay raporları ortada… Adamlar devleti soyup soğana çeviriyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor" diye yazdı.

Murat Muratoğlu'nun "Cücük lobisi!" başlığıyla yayımlanan ayzısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz