T24 LogoT24 Logo
Gündem

Depoda zorla tutulan 60 Suriyeli kurtarıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir depoda zorla tutulduğu iddia edilen Suriyeli 60 kişiyi polis kurtardı

01 Ekim 2018 12:53

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir depoda zorla tutulduğu iddia edilen Suriyeli 60 kişiyi polis kurtardı.
Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda zorla tutulan yabancı uyruklu kişiler olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriyeli 60 kişiyi kurtardı. Kaçak olarak yurt dışına çıkarılmaya hazırlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Olayla ilgili \'Ebu Talip\' kod adlı İ.A.\'nın da olduğu 4\'ü Suriyeli 11 şüpheli yakalandı.
Emniyette sorgulanan 11 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANASuriyeliYabancılarMüdürlüğüAdreseKaçakSuriyelilerGöçOlaylaTalipEmniyetteFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24