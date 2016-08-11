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Deplasman yasağı kalktı

Süper Lig'de taraftarlar artık deplasman maçlarına gidebilecek

11 Ağustos 2016 16:39

Spor Toto Süper Lig 2016/2017 Turgay Şeren Sezonu'nda  4 büyük takım arasında oynanacak maçlardaki taraftarlara deplasman yasağı kaldırıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor arasındaki deplasman maçlarına taraftar götürmeme uygulamasının kaldırılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takımları arasında oynan maçlarda deplasmanlara taraftarlar gidemiyordu. Deplasman yasağı 2011 yılından beri Türkiye'de uygulanıyordu.

 

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