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Spor

Deplasman maçında takımlarını yalnız bırakan Manchester United taraftarına 12 ay men!

Manchester United kulübü taraftarına ceza verdi

08 Ekim 2016 01:00

İngiltere Premier Lig'de takımının Hull City ile deplasmanda oynadığı maça gitmeyen Manchester United taraftarına kulüp tarafından ceza verildi. 

30 yıldan fazla süredir kombine bilet alarak Manchester United'a destek veren 58 yaşındaki Graeme Clarke isimli taraftar, takımının 27 Ağustos'ta deplasmanda oynadığı ve uzatma dakikalarında Rashford'un attığı golle 1-0 kazandığı Hull City maçına gitmediği için 12 ay takımının deplasman maçlarından men edildi. 

Maç günü kendisini iyi hissetmediği için deplasmana gitmeme kararı alan ancak kulübü bilgilendirmediğinden tribündeki yeri boş kalan Clarke, maç gününden itibaren 12 ay süreyle deplasman karşılaşmalarından men edildiğini kulüpten gelen mektupla öğrendi.

Clarke'ın Sir Alex Ferguson tribünlerinde 800 sterlinlik kombine bilet sahibi olduğu kaydedildi. 

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