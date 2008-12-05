Deplasman fobisi



Ligde 14. haftanın açılış maçında bugün Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, şu ana kadar dış sahada çıktığı 6 maçın sadece birini kazandı.



Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe için rakip sahalar adeta korkulu rüya oldu.



Sarı-lacivertli ekip sezonun geride kalan 13 haftalık bölümünde rakip sahalarda çıktığı 6 maçın 5'inde puan yitirdi. Deplasmandaki 6 maçın 3'ünü kaybeden Fenerbahçe 2 maçta da eşitliğe razı oldu.



Ligde tek deplasman galibiyetini 7. hafta mücadelesinde Kocaelispor'a karşı 3-2'lik skorla elde eden Fenerbahçe'nin rakip sahalarda elde ettiği sonuçlar şöyle:



1. hafta Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-0

3. hafta Hacettepespor-Fenerbahçe: 2-1

5. hafta Sivasspor-Fenerbahçe: 2-1

7. hafta Kocaelispor-Fenerbahçe: 2-3

9. hafta Eskişehirspor-Fenerbahçe: 2-2

12. hafta Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-0



Deplasman maçlarında etkili olamayan Fenerbahçe, rakip sahalarda gol yollarında da büyük sıkıntı çekiyor.



Sarı-lacivertliler, 13 haftada rakip filelere gönderdiği toplam 26 golün sadece 7'sini deplasmanlarda buldu.



DENİZLİSPOR İLE 35. KEZ

Öte yandan Fenerbahçe ile Denizlispor, lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.



Denizlispor'un Birinci Lig'e yükseldiği 1983-84 sezonundan itibaren iki takım arasında yapılan 34 lig maçında, sarı-lacivertliler 21, yeşil-siyahlılar ise 4 galibiyet elde ederken, 9 maç da berabere sonuçlandı. 'Sarı Kanaryalar'ın attığı toplam 80 gole, 'Horozlar' 32 golle karşılık verebildi.



DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 2 galibiyet fazlası var.



İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 17 lig maçında, Fenerbahçe 6, Denizlispor ise 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Denizli'de, sarı-lacivertlilerin 22 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle yanıt verdi.



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden ikisini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-85 ve 1996-97 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Fenerbahçe Stadı'nda yaptığı karşılaşmalardan 7-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

