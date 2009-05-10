Deplasman fatihi Trabzonspor



Trabzonspor, 31. hafta sonu itibariyle sezonda en çok deplasman puanı toplayan takım oldu.





Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, topladığı 30 puanla deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.



Karadeniz ekibi, 31. hafta sonunda topladığı 59 puanla da geçen sezonun aynı dönemini 17 puan geçmiş oldu.



2007-2008 sezonunun 31. haftası sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan Trabzonspor, 6. sırada yer almıştı. Bu maçlarda 39 gol atan takım, kalesinde 37 gol görmüştü.



Bu sezon ise bordo-mavililer, geride kalan 31 haftada, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 59 puan topladı. Takım, söz konusu maçlarda rakip filelere 47 gol atarken kalesinde 30 gol gördü.



UMUT BULUT: LİGİ EN ÜST SEVİYEDE BİTİRMEK İSTİYORUZ



Trabzonspor'un golcü futbolcusu Umut Bulut, ligi en üst seviyede bitirmek istediklerini söyledi.



Umut, Kocaelispor karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, ''Kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi ligin sonuna kadar oynayacağımız tüm maçları kazanmak ve ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz'' dedi.



Kocaelispor maçında iyi oynayıp kazandıklarını ifade eden Umut, ''Benim gol atmam ayrı bir mutluluktu. Taraftarlarımızı da kutlamak istiyorum. Kendilerine ayrılan bölümü tam anlamıyla doldurup bize sonuna kadar destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.



ALANZİNHO: İŞLER BİTENE KADAR ŞANSIMIZI ZORLAYACAĞIZ



Kocaelispor karşısında oyuna sonradan giren Brezilyalı oyuncu Alanzinho ise amacının gol atıp takımını rahatlatmak olduğunu, bunu da başardığını kaydetti.



Oyuna çok kritik bir dönemde girdiğini dile getiren Alanzinho, ''Kendime güvenim çok fazlaydı. Golü atıp takımımı rahatlatmaktı amacım ve bunu da başardım. Futbolda her zaman her şey olabilir. İşler bitene kadar şansımızı zorlayacağız. Diğer sonuçlara da bağımlıyız. Bizim kazanmamız yetmiyor. Kalan 3 haftada elimizden geleni yapacağız ve diğer sonuçlara bakıp göreceğiz.'' diye konuştu.



