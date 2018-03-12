Deplasman fatihi Tire 1922

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 1-0 geriye düştüğü Erokspor deplasmanından 2-1\'lik zaferle dönen Tire 1922, dış sahada üst üste 5\'nci galibiyetini elde etti. Dış sahalarda oynadığı ilk 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 8 deplasman maçından 7 galibiyet çıkararak 21 puan topladı. Dış saha puan tablosunda ikinci sırada yer alan İzmir temsilcisi, aynı performansı iç sahada da sergilemeyi hedefliyor. Evindeki son 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 yenilgi alan Tire 1922, cumartesi günü konuk edeceği Gölcükspor\'u yenerek Play-Off yarışını sürdürmek istiyor.